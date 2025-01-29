تعرف على أهمية شرب الماء فى النظام الغذائى الغنى بالبروتين

كتبت إيناس البنا

من المهم أن تحافظ على رطوبة جسمك للحفاظ على لياقتك، ورغم أن جسم الإنسان يتكون من 70% من الماء، فمن المهم أن تتناول كمية كافية من السوائل يوميًا للحفاظ على رطوبة جسمك، كما تلعب السوائل في الجسم دورًا رئيسيًا في وظائف مثل الهضم والامتصاص والدورة الدموية وإنتاج اللعاب ونقل العناصر الغذائية وغير ذلك الكثير.

في الوقت نفسه، يجب ملاحظة أن تناول كميات كبيرة من البروتين يجب أن يقترن بزيادة تناول الماء، وفقا لموقع news 18، فإنه من الضروري الحفاظ على الجمع بين نظام غذائي غني بالبروتين وزيادة تناول الماء.

وحسب التقرير فإنه عندما تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، فإن مستوى تناول البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يرتفع، على سبيل المثال يتراوح الحد الموصى به لتناول البروتين عمومًا بين 0.8 جرام و1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، وعندما نتحدث عن نظام غذائي غني بالبروتين، فإن تناول البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يرتفع إلى حوالي 1.2 إلى 1.6 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا.

جسم الإنسان مستعد بشكل كافٍ للتعامل مع استهلاك كمية طبيعية من البروتين، ولكن إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا عالي البروتين، فإن ذلك يزيد من الضغط على الكبد والكلى لمعالجة وإزالة اليوريا من الجسم، وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، ينصح الكثيرون بزيادة تناول الماء حتى يمكن إخراج اليوريا الزائدة من الجسم.

وكشفت دراسات عديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الفواكه والخضراوات والحساء، يمكن أن يساعد أيضًا في تلبية كمية المياه المستهدفة يوميًا، وينتهي الأمر بالأشخاص الذين يخضعون لتدريبات مكثفة وشاقة إلى فقدان السوائل الزائدة أثناء التمرين، وللتعامل مع هذه الخسارة، من الأهمية بمكان تعويض هذا العجز عن طريق شرب كمية كافية من الماء.