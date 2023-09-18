5 عناصر غذائية موجودة في فواكه وخضراوات الخريف تقوي المناعة

كتبت ميرفت رشاد

تحتوى الفواكه والخضراوات في موسم الخريف والشتاء، على العناصر الغذائية الحيوية، مثل اللايكوبين والكاروتينات والفلافونويد والبوتاسيوم وفيتامين C، للوقاية من الأمراض وتقوية جهاز المناعة، وإليك خمسة من هذه العناصر الغذائية التي تحتويها الأطعمة الخريفية، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. فيتامين أ

فيتامين أ المعروف بدوره في الحفاظ على حدة البصر، يأتي في نوعين: الرتينوئيدات، الموجودة في المنتجات الحيوانية، والكاروتينات، الموجودة في الفواكه والخضراوات، ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن كلا النوعين ضروريان للصحة السليمة، إلا أن الجسم عادة ما يكون قادرًا على تحويل الكاروتينات إلى ريتينويدات، مما يعني أن استهلاك المنتجات الحيوانية ليس ضروريا، بالإضافة إلى دعم الرؤية الصحية، يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في نمو العظام ويدعم أيضًا جهاز المناعة، تشمل بعض الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين أ البطاطا الحلوة والجزر واللفت والقرع والشمام.

2. الليكوبين

الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية وهو جزء من عائلة الكاروتينات وهو مسؤول أيضًا عن إعطاء الفواكه والخضراوات، مثل الطماطم والجريب فروت والبطيخ ألوانها الوردية والحمراء المميزة، وتشير الدراسات إلى أن اللايكوبين يمكن أن يساعد في تأخير تدهور الأنسجة العصبية، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى أمراض، مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر، وقد يحمي أيضًا من أنواع معينة من السرطان ويعزز قوة العظام. ومن المثير للاهتمام أنه عندما يتم طهي الطماطم، فإن محتواها من اللايكوبين يزيد بشكل ملحوظ، وهذا سبب إضافي لتناول الحساء المبني على الطماطم والفلفل الحار في الخريف والشتاء، بعض الأطعمة الأخرى الغنية بالليكوبين تشمل الهليون والملفوف الأحمر والجزر والجريب فروت.

3. فيتامين ج

فوائد فيتامين سي لا تزال قائمة، يمكن أن يساهم في تقوية جهاز المناعة ، ويؤدي إلى تحسين البصر، وحتى الوقاية من أمراض القلب، كما أنه يزيد من امتصاص الجسم للحديد، وهو معدن أساسي، لذا فإن الجمع بين الفواكه والخضراوات الطازجة مع الأطعمة، مثل العدس والفاصوليا يوفر لكمة غذائية ممتازة، تشمل بعض الأطعمة الخريفية الغنية بفيتامين C البطاطا الحلوة والحمضيات والقرنبيط والملفوف وكرنب بروكسل.

4. البوتاسيوم

يوجد البوتاسيوم في أكثر من مجرد موز، فهو عبارة عن إلكتروليت حيوي موجود في العديد من الفواكه والخضراوات وهو مطلوب لوظيفة الخلية الطبيعية بسبب دوره في الحفاظ على حجم السائل داخل الخلايا والتدرجات الكهروكيميائية عبر الغشاء، يساعد البوتاسيوم على تنظيم تقلص العضلات، ونقل النبضات العصبية، ومراقبة توازن السوائل في الجسم، وقد يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم المناسبة وحتى تقليل التوتر والقلق، بعض الفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم تشمل السبانخ، والقرع، والسلق السويسري، المشروم.

5. الحديد

هذا المعدن هو عنصر حاسم في الهيموجلوبين، وهي المادة التي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي نقص الحديد، الذي يسمى أيضًا فقر الدم، إلى التعب وضعف جهاز المناعة، يساعد الحديد بشكل عام على تحسين الوظيفة الإدراكية ‎تقوية جهاز المناعة، وتوزيع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، تشمل بعض الأطعمة الخريفية الغنية بالحديد المشمش المجفف والسبانخ (وغيرها من الخضراوات الورقية الداكنة).