قياس الضغط بصفة دورية يحمى من الأمراض الخطيرة

كتبت – سارة وائل

أكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم الثلاثاء، علي أهمية قياس الضغط بصفة دورية، فالكشف المبكر، يساعد فى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته الخطيرة، وذلك فى إطار مبادرة الأمراض المزمنة.

فيعد ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين على مدى طويل، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى.

وسبب الإصابة به هو زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية، ويعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم.

وجدير بالذكر أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.