طرق علاج ورم المخ.. أبرزها التنظير العصبى والإشعاعى الخارجى

كتبت نهير عبد النبى

هناك أمل أكثر من أي وقت مضى للأشخاص المصابين بأورام الدماغ، حيث ساعد البحث في إنشاء علاجات متقدمة مثل مجالات علاج الأورام وغيرها من الابتكارات، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicineيعتمد علاج ورم الدماغ على أشياء كثيرة، بما في ذلك نوع الورم وحجمه وموقعه بالإضافة إلى الأعراض ، والصحة العامة ، وتفضيلات العلاج، و تشمل خيارات العلاج الرئيسية لورم الدماغ ما يلي:

جراحة ورم الدماغ

الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لأورام الدماغ ، وهي العلاج الوحيد المطلوب في كثير من الحالات وهناك العديد من الأساليب الجراحية لإزالة أورام المخ حسب حجمها وموقعها.

قد تكون جراحة ورم الدماغ أثناء اليقظة حيث يتم إبقاء المرضى في حالة تخدير وراحة - ولكن مستيقظين - أثناء الجراحة حتى يتمكن الأطباء من ضمان عدم تأثر وظائف المخ الطبيعية.

أو التنظير العصبي: يدخل الجراحون الدماغ عبر أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الأنف ، للوصول بشكل أفضل إلى مناطق معينة وتقليل الندبات.

أو الاستئصال بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي والعلاج الحراري الخلالي بالليزر (LITT) : يستخدم اختصاصيو الأشعة وجراحي الأعصاب تكنولوجيا الكمبيوتر والتصوير أثناء الجراحة لتحديد موقع الورم وتدمير الخلايا السرطانية بدقة باستخدام الليزر أو الحرارة.

أو عن طريق الخزعة: يأخذ الأطباء عينة صغيرة من أنسجة ورم الدماغ لفحصها تحت المجهر.

والجراحة التجميلية العصبية: يحافظ هذا النهج الجراحي العصبي على مظهر الجمجمة والتشريح ويعيدهما بعد الإجراءات الجراحية.

-العلاج الإشعاعي لسرطان المخ وأورام المخ

يستخدم العلاج الإشعاعي الأشعة السينية وغيرها من أشكال الطاقة الضوئية لتدمير الخلايا السرطانية في الأورام الخبيثة أو لإبطاء نمو ورم حميد في الدماغ تعرف على المزيد حول العلاج الإشعاعي ، أو اكتشف أنواع العلاج الإشعاعي المستخدمة في علاج أورام الدماغ:

العلاج الإشعاعي الخارجي أكثر أنواع العلاج الإشعاعي شيوعًا لأورام الدماغ ، ويمكن توجيهه إلى الورم وأنسجة المخ القريبة أو إلى الدماغ بالكامل، يستخدم العلاج الإشعاعي للدماغ بالكامل أحيانًا لعلاج أورام الدماغ المنتشرة، خاصةً عند وجود أورام نقيلية متعددة في جميع أنحاء الدماغ ، بما في ذلك الأورام الصغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها في الفحص.

-العلاج بالبروتون

يستخدم هذا الجسيم، البروتون، لتوصيل الإشعاع قد يكون العلاج بالبروتون خيارًا جيدًا لأنواع معينة من الأورام. بالمقارنة مع الطرق الأخرى ، فإنه يسلم إشعاعًا أقل للأنسجة السليمة المحيطة.

-العلاج الكيميائي لسرطان الدماغ

أدوية العلاج الكيميائي هي أدوية تقتل الخلايا السرطانية، و نادرًا ما يستخدم العلاج الكيميائي كعلاج مستقل لأورام الدماغ ؛ غالبًا ما يتم استخدامه مع الجراحة أو الإشعاع. ابتكر الباحثون طرقًا مختلفة لإدخال أدوية العلاج الكيميائي إلى الدماغ ، بما في ذلك الرقائق المزروعة جراحيًا مثل Gliadel. للتخلص من أي خلايا سرطانية عالقة ، يستخدم الجراحون هذه الرقائق لتبطين المنطقة المتبقية بعد إزالة الورم.

-العلاج الدوائي المستهدف لأورام الدماغ

العلاجات الدوائية المستهدفة هي الأدوية التي تهاجم بشكل انتقائي سمات خلوية معينة لوقف انتشار الورم على عكس العلاج الكيميائي ، فإن العلاجات المستهدفة تحافظ على الأنسجة السليمة ، لذلك يكون لها بشكل عام آثار جانبية أقل اعتدالًا غالبًا ما تستخدم هذه الأدوية لعلاج أورام الدماغ النقيلي ، وغالبًا ما تقترن بعلاجات أخرى مثل الجراحة أو الإشعاع.