5 أشياء يفعلها أطباء الأورام لتقليل خطر الإصابة بالسرطان

كتبت فاطمة خليل

يقتل السرطان الملايين في جميع أنحاء العالم كل عام، ووفقًا للخبراء، تتكون بعض أنواع السرطان بسبب عوامل خارجة عن سيطرتنا، يمكن لبعض خيارات نمط الحياة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح أطباء الأورام لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك ممارسة الرياضة وتقليل التوتر وتجنب الأطعمة المصنعة، بحسب موقع تايمز ناو.

نصائح الوقاية من السرطان

الأطعمة الصحية

وفقًا للدراسات - تناول الأطعمة فائقة المعالجة، تلك المحملة بالدهون المشبعة والمواد الحافظة - هو أحد الأسباب الرئيسية لانتشار وتطور أنواع مختلفة من السرطان، لذلك، يوصي الأطباء بتناول المنتجات الطازجة والموسمية - والتي تشمل الفواكه والخضروات.



لا توفر لك هذه المنتجات التغذية - الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الكبرى والصغرى الأخرى فحسب، بل تساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إن ممارسة النشاط البدني المنتظم سواء كانت تمارين عالية أو منخفضة الكثافة تساعد في الحفاظ على لياقتك - جسديًا وعقليًا.



وفقًا للأطباء، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام - لمدة 30-45 دقيقة على الأقل كل يوم - لها العديد من التأثيرات البيولوجية على الجسم، وقد تم اقتراح بعضها لتفسير الارتباطات بسرطانات معينة، مثل خفض مستويات الهرمونات الجنسية مثل هرمون الاستروجين الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.



إن النشاط البدني يساعدك أيضًا على الحفاظ على وزنك – وهو عامل رئيسي للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض. كما أن التمارين الرياضية تحافظ على قوة جهاز المناعة وتقلل الالتهاب – وهو أحد علامات الإصابة بالسرطان.

الإقلاع عن التدخين

يوصي الأطباء المدخنين بالإقلاع عن التدخين والآخرين بعدم البدء في التدخين أبدًا لتقليل فرص الإصابة بالسرطان بشكل كبير. وفقًا للدراسات، فإن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بـ 12 نوعًا على الأقل من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والمثانة والمريء وعنق الرحم.



يزيد التدخين من الالتهابات، مما يتسبب في ازدهار الخلايا السرطانية.

احصل على فحص منتظم

يقول الأطباء إن فحص السرطان يساعد في منع هذا المرض الرهيب من خلال اكتشاف التغيرات في جسمك والتي قد تتحول إلى سرطان إذا تركت دون علاج. يساعد فحص السرطان في اكتشاف السرطان مبكرًا قبل ظهور الأعراض، عندما يكون من الأسهل علاجه.



وفقًا للدراسات، لا تظهر العديد من أنواع السرطان أي علامات أو أعراض في المراحل الأولية، لذلك من المهم اكتشاف المرض قبل انتشاره عندما يكون من الأسهل علاجه.

كن على اطلاع دائم بالتطعيمات

يمكن أن تساعد الحماية من بعض أنواع العدوى الفيروسية في الحماية من السرطان.



وفقًا للخبراء، فإن فيروس الورم الحليمي البشري، أو HPV - وهو عدوى شائعة جدًا يمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم لدى النساء. يتوفر لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لكل من الأولاد والبنات بدءًا من سن 9 سنوات فصاعدًا. يساعد في الحماية من 90 % من السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري.



وبالمثل، فإن التهاب الكبد B هو مرض كبدي خطير يسببه فيروس التهاب الكبد B - والذي يتوفر لقاح له لجميع الفئات العمرية لمنع العدوى.

