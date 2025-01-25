نصائح فعالة لوقاية الأطفال من الالتهاب الرئوى المتنقل

كتبت مروة محمود الياس

الالتهاب الرئوي المتنقل بين الأطفال أحد أهم أنواع العدوى التي تنتقل من طفل إلى آخر، منبعها بكتيرى، لها العديد من العلامات والأعراض والأسباب أيضًا.

ووفقا لتقرير نشر في موقع massgeneralbrighams فإن أبرز علامات وأعراض الالتهاب الرئوي المتنقل بين الأطفال يظهر على شكل سيلان بالأنف واحتقان، فضلاً عن التهاب الحلق والصداع، والطفح الجلدي الذي يظهر إما أثناء المرض، أو بعد ظهوره، كذلك الشعور بآلام في العضلات، مع ارتفاع درجة الحرارة الطفيف في بعض الحالات، مع السعال الذي يستمر لفترات طويلة أطول من نزلات البرد والأنفلونزا المعتادة.

وهناك علامات تتطلب الرعاية الفورية العاجلة للطفل، منها الشخير والإنكماشات حول الأضلاع، واتساع فتحتي الأنف بشكل ملحوظ، مع صعوبة في التنفس وصعوبة إكمال الجمل دون السعال.

أسباب الالتهاب الرئوي المتنقل عند الأطفال

تلك العدوى لهذا النوع من الالتهاب الرئوي، هي عدوى بكتيرية تختلف عن العدوى الجرثومية الأخرى للالتهاب الرئوي التقليدي، الذي يصيب أغلب الأشخاص.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي المتنقل

- اهتم بنظافة طفلك وعلمه غسل يديه بشكل متكرر ودورة خاصة فى المدرسة.

- وضع منديل على الفم عند السعال أو العطس.

- اجعله يتجنب الأماكن المزدحمة.

- احرص على حصوله على اللقاحات اللازمة للوقاية من البرد والأنفلونزا ومشكلات الصدر والجهاز التنفسي.

- اجعله لا يتعامل بشكل مباشر مع اللذين يعانون من مشكلات الالتهاب الرئوي، أو من المرضى بالالتهاب الرئوي.

العلاج

ويتم علاج هذا النوع من الالتهاب الرئوي بمضادات حيوية أو مجموعات مختلفة ومتنوعة من المضادات الحيوية واسعة المجال وفقا لرؤية المختص.