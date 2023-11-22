اعرف أسباب وأعراض الالتهاب الرئوى الفطرى

كتبت رانيا عامر

الالتهاب الرئوى الفطرى هو حالة تنفسية تسببها أنواع مختلفة من الفطريات، كما أنه غير معدٍ، يؤثر على الأكياس الهوائية فى الرئة، والتى تشتهر بما يسمى "الحويصلات الهوائية"، وتشمل أعراضه الحمى والسعال وضيق التنفس وألم فى الصدر والغثيان، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به هم كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة ويوضح التقرير التالى أسباب الإصابة بهذا الالتهاب، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

وبالرغم أن الالتهاب الرئوى البكتيري والفيروسى أكثر شيوعا، إلا أن الالتهاب الرئوى الفطرى يمكن أن يكون حالة خطيرة وربما تهدد الحياة، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أسباب الالتهاب الرئوى الفطرى

يستنشق معظم الأفراد الجراثيم الفطرية دون أى مشاكل، لكن عندما يكون الجهاز المناعى ضعيفا فإنها يمكن أن تسبب عدوى فى الرئتين.

والتدخين السلبى يزيد بشكل من خطر الأصابة بالالتهاب.

كما يساهم تلوث الهواء فى حالات الوفيات المرتبطة بالالتهاب الرئوى.

أعراض الالتهاب الرئوى

تختلف أعراض الالتهاب الرئوي على حسب نوع الفطر والحالى الصحية للأشخاص، وتضمنت الأعراض..

الحمى والقشعريرة.. تؤدى العديد من الالتهابات الفطرية إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبتالى تعرض المرء إلى خطر الإصابة بالحمى.

السعال.. يعد السعال المستمر المصحوب بالبلغم السميك أبرز أعراض الالتهاب الرئوى.

ضيق التنفس.. مع تقدم الإصابة يحدث صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.. قد يعانى الأفراد من ألم في الصدر يكون بشكل حاد بالتزامن مع وجود السعال.

الغثيان.. الشعور بالغثيان أو القىء.