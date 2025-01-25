الرأس الملكية لتحتمس الثالث بمتحف آثار الغردقة..تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار مدينة الغردقة أكثر من ألف قطعة أثرية مختلف ترجع لعدة عصور بداية من العصر الفرعونى حتى الحديث، من بينها توجد قطعة اثرية فرعونية عبارة عن رأس ملكية للملك تحتمس الثالث ..تعرف عليها

- صنعت تلك الرأس من مادة الجرانيت وترجع للدولة الحديثة -الأسرة ال 18.

- تحتمس الثالث هو " من خبر رع" سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشر، ويعتبر أعظم حكام مصر وأحد أقوى الأباطرة في التاريخ

- أسس إمبراطورية مصرية حديثة في ذلك الوقت وظلت تلك الإمبراطورية حتى نحو عام 1070 قبل الميلاد حتى عهد رمسيس الحادي عشر.

- كان يتمتع بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ليس لها مثيل تدرب تحتمس في ساحات المعارك في الأقصر

- اهتم بالجيش وجعله نظامياً وزوده بالفرسان والعربات الحربية، وتظهر تماثيل تحتمس الثالث هذا الشاب القوي المفتول العضلات وقد امتلك مقومات المناضل والقائد .

- اعتلى تحتمس الثالث العرش بعد وفاة حتسبسوت كان لابد وأن يعيد السيطرة المصرية على تلك الحركات المعادية تأميناً لحدود البلاد، مما جعله ملكاً محارباً أسطورياً

- قام بحوالي ستة عشرة حملة عسكرية على آسيا (منطقة سورية وفلسطين) استطاع أن يثبّت نفوذه هناك كما ثبت نفوذ مصر حتى بلاد النوبة جنوباً.