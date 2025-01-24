5 علامات تدل على إصابتك بالجلوكوما.. لا تتجاهلها

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يُطلق على الجلوكوما اسم "اللص الصامت" وقد لا يكون لهذا المرض الذى يصيب العين أعراضًا ملحوظة، ولكن إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى فقدان شديد وغير قابل للإصلاح للرؤية، وعلى الرغم من أن الضرر الذي يتبع تطور الجلوكوما يكون بطيئًا، إلا أنه يترك علامة كبيرة على العين، حيث تتطلب معظم حالات تطور الجلوكوما عناية كبيرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات تشير إلى إصابتك بالجلوكوما:



عدم وضوح الرؤية

فقدان الرؤية الطرفية هو أحد العلامات التحذيرية الأولى التي قد تثير القلق، ومن الأعراض الرئيسية التي لا ينتبه إليها أحد، عدم وضوح الرؤية، والتي قد تشير إلى بداية مبكرة لتلف العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين، وقد يحدث عدم وضوح الرؤية، والرؤية الضبابية الحادة مع عدم الشعور بالراحة في العين، مما يشير إلى حالة مبكرة من الجلوكوما، وقد يبلغ بعض المرضى أيضًا عن احمرار العينين المصاحب للشعور بالألم حول العين.

رؤية الهالات

يمكن أن ترتبط الجلوكوما بتغيرات في ضغط العين، والتى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى رؤية هالات حول الأضواء، وخاصة في ظروف الإضاءة الخافتة، وهذه الحلقات الملونة بألوان قوس قزح هي علامة على تغير ضغط العين.

الصداع المتكرر

الصداع المتكرر أو الألم حول العينين يمكن أن يكون مؤشرًا على حالات خطيرة بما فيها الجلوكوما.

ارتفاع ضغط العين

أي إزعاج أو ضغط في العين خاصة في حالة الجلوكوما الحادة ذات الزاوية المغلقة، وهو أمر مثير للقلق ويستدعي رعاية طبية فورية.

صعوبة الرؤية في الضوء الخافت

هناك مؤشر مهم آخر يتمثل في صعوبة التكيف مع الضوء الخافت أو عدم وضوح الأشياء التي يحاول الشخص التركيز عليها.

وتعتبر الفحوصات المنتظمة للعينين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الرؤية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأعراض موجودة أم لا، ويمكن علاج هذه الحالة باستخدام قطرات العين الطبية أو العلاج بالليزر، ولكن يجب خضوع مرضى الجلوكوما للرقابة الطبية المستمرة وأيضًا أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الجلوكوما، والخضوع لفحوصات بانتظام، حيث يمكن للكشف المبكر عن طريق الفحص الروتينى، لقياس ضغط العين وفحص العصب البصري، أن يساعد على التدخل في الوقت المناسب للسيطرة على الحالة بمثابة تحسن في التحكم في الرؤية والقضاء على الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.