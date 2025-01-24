جامعة دمياط تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف تايمز العالمى للموضوعات العلمية لعام 2025

دمياط معتز الشربيني

أعلنت نتائج تصنيف تايمز للموضوعات العلمية لعام 2025، وأظهرت النتائج إدراج جامعة دمياط في تخصص علوم الحياة ضمن الترتيب 601-800 عالميًا، محققةً المركز الرابع (مكرر) محليًا من إجمالى 23 جامعة مدرجة.

كما أظهرت النتائج أيضًا إدراج جامعة دمياط في تخصص العلوم الفيزيائية للعام الثالث على التوالي (مكرر) ، محققةً الترتيب 601-800- عالميًا والمركز الرابع محليًا من إجمالي 25 جامعة مدرجة.

ويُعد تصنيف تايمز العالمي للتخصصات العلمية جزءًا من تصنيف تايمز البريطاني، ويقيم أداء الجامعات في مختلف التخصصات مثل العلوم الطبيعية، والطب، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والإنسانيات، استنادًا إلى معايير دقيقة. وهي نفس مؤشرات الأداء المستخدمة في تصنيف تايمز العالمي، وتشمل: جودة التعليم، وحجم وتأثير البحث العلمي، والرؤية الدولية، والدخل من الصناعة.

هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، وللنهوض بمنظومة البحث العلمي من خلال تشجيع الباحثين على النشر العلمي في كبرى المجلات الدولية المصنفة في قواعد البيانات العالمية، والاهتمام بالأبحاث العلمية والتطبيقية.

وبهذه المناسبة، يتقدم الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، بالشكر إلى الدكتور محمد عبدالحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة بصفة عامة، ولمنسوبي كلية العلوم والزراعة بصفة خاصة، كما يتقدم بالشكر لفريق وحدة التصنيفات بالجامعة برئاسة الدكتور أماني الديسطي، مدير وحدة التصنيفات، لما يتم بذله من جهد كبير في هذا الملف.



