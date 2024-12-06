إدراج جامعة دمنهور ضمن 42 جامعة مصرية في تصنيف تايمز THE للجامعات العربية 2024

وفقاً لتصنيف التايمز THE 2024 جامعة دمنهور ضمن أفضل الجامعات العربية





أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس عن إدراج جامعة دمنهور في تصنيف التايمز THE للجامعات العربية لعام 2024 ، ضمن 42 جامعة مصرية ظهرت في التصنيف الذي يعد من أبرز التصنيفات المعنية بجودة التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية حول العالم، حيث جاءت جامعة جامعة دمنهور في الفئة 161- 180.

"ترابيس" : تسخير كامل طاقات وإمكانات الجامعة المتاحة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات

ترابيس : إدراج الجامعات في التصنيفات المختلفة يساهم بشكل كبير في تعزيز السمعة الدولية للجامعات

من جانبه أكد "ترابيس" أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تضافر وتكامل جهود كافة قطاعات و إدارات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات، والعمل باستمرار على تحسين مكانتها الأكاديمية والبحثية على الصعيدين المحلي و الدولي؛ لافتاً إلى أن إدراج جامعة دمنهور في هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليًا بتطورها في مجالي التعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن إدراج الجامعات في التصنيفات المختلفة يساهم بشكل كبير في تعزيز السمعة الدولية للجامعات، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الجديد حافزاً يستوجب العمل على قدم وساق، ومواصلة الجهود للارتقاء بهذا الترتيب، و تسخير كامل طاقات وإمكانات الجامعة المتاحة في سبيل تطبيق المعايير الدولية للتصنيفات العالمية، وتقديم بيئة تعليمية متميزة، و تطوير قدراتنا البحثية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي، والسعي لتعزيز مكانتنا من خلال الشراكات الأكاديمية والمشاريع البحثية المبتكرة، وزيادة النشر الدولي.

نائب رئيس الجامعة : حرص إدارة جامعة دمنهور على توفير بيئة تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية

وأشارت الأستاذ الدكتورة / منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا الإنجاز يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها و استراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، موضحة أن تصنيف تايمز THE للجامعات العربية، يقيم أداء الجامعات بناء على خمسة معايير رئيسية تشمل محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية.

ترابيس يثمن جهود القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي



وأعرب رئيس الجامعة عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراكز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم جامعة دمنهور لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن نجاح الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعي في مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات في التصنيفات الدولية المختلفة، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الأستاذ الدكتور / محمد أيمن عاشور ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.



رئيس جامعة دمنهور يهنئ أسرة الجامعة متطلعا إلى المزيد

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس أسرة جامعة دمنهور على هذا الإنجاز، مما له بالغ الأثر في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين من خدمات الجامعة، وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة لدى جهات التوظيف المختلفة، مقدما جزيل الشكر لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور/ آسر غنيم، وجميع قطاعات وإدارات وكليات الجامعة التي ساهمت بشكل فعال لتحقيق هذا الإنجاز متطلعا إلى المزيد.