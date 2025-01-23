موعد إعلان نتيجة الطلاب فى الفصل الدراسى الأول بالاسم ورقم الجلوس

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات للطلاب (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي).

نظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع أنواعه في محافظة الجيزة، في الفترة من 9 يناير 2025، إلى 23 يناير 2025، وذلك بقيادة سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القليلة القادمة، مواعيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب صفوف النقل، وطرق الحصول عليها، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بشكل نهائي واعتمادها، وانتهاء أعمال امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية.

وتعلن نتائج الطلاب مضاف إليها درجات الطالب فى امتحانات الشهر التى تمت خلال العام الدراسى وأيضًا درجاته فى المواظبة والسلوك وأعمال السنة ودرجات التقييمات التى تمت خلال الترم الأول، وتعد نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى يؤديها الطلاب نهاية العام الدراسى الجارى.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية، تنتهى اليوم الخميس، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بشكل نهائي في الترم الأول.