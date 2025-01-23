اليوم السابع
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نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. تعرف على موعد ظهورها

الخميس، 23 يناير 2025 03:00 ص
نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. تعرف على موعد ظهورها امتحانات الطلاب
محمود طه حسين

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تستعد المديريات التعليمية والإدارات لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، لصفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث من المقرر أن تبدأ المديريات والإدارات فى إعلان النتائج الأسبوع المقبل ويتم توفيرها للطلاب فى المدارس على أن يحصل الطلاب على النتيجة بشكل مجان.

وتعلن نتائج الطلاب مضاف إليها درجات الطالب فى امتحانات الشهر التى تمت خلال العام الدراسى وأيضا درجاته فى المواظبة والسلوك وأعمال السنة ودرجات التقييمات التى تمت خلال الترم الأول، وتعد نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى يؤديها الطلاب نهاية العام الدراسى الجارى.

وتنتهى الخميس 23 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية وأيضا تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى فى شكلها النهائى.







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نتيجه الفصل الدراسى الأول

نتيجة الترم الأول

نتيجة صفوف النقل

نتائج الامتحانات

نتيجه الصف الاول الاعدادي

نتيجه الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثاني الاعدادي

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجة الصف الأول الثانوي

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الاعدادي






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