بعد واقعة مدرسة التجمع.. نصائح للمدرسين للتعامل مع غضب الطالب

كتبت مروة هريدى

بعد واقعة طالبة مدرسة التجمع، كارما، التي تعرضت لإيذاء بدنى ونفسى كبير من زميلاتها اللاتى اعتدين عليها بالضرب ما أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف وكدمات في المخ، من المهم تأهيل المدرسين للتعامل مع مثل هذه الحالات، وطرق احتواء غضب الطلاب من أجل عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي لها تأثير سلبى على المجتمع، وهو ما يوضحه تقرير موقع "teachercreatedmaterials"، حيث يقدم استراتيجيات للمدرسين لمساعدتهم فى التعامل واحتواء حالات الغضب لدى الطلاب فى المدرسة.

فيما يلى.. استراتيجيات للمدرسين لمساعدتهم في التعامل واحتواء حالات الغضب لدى الطلاب في الفصل الدراسى:



التزم الهدوء في رد فعلك

من الأفضل أن يكون رد فعلك الأولي هادئًا، فإذا قابلت الغضب بالغضب، فمن المرجح أن يتطور الموقف للأسوأ.

تنفس بعمق

آخذ أنفاس عميقة هى أسرع طريقة لتهدئة شخص منزعج من أي عمر، لذلك شجع هذا الطالب على تحويل تركيزه من الانفعال والتوتر الناتجين عن الغضب إلى التركيز على تقنية التنفس العميق من خلال أخذ النفس بداخله لمدة عشر ثوانٍ والزفير لمدة عشر ثوانٍ، فإذا امتثل للنفس الأول، كرر العملية حتى يهدأ.

تقييم الوضع

يجب أن يكون للمعلم نظرة تجاه الموقف الواقع أمامه، هل الوضع سيئ وهل الطلاب الآخرون معرضون لأى خطر محتمل، فإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن للمعلم إخلاء الفصل قبل التحدث مع الطالب الغاضب.

محاولة التحدث مع الطالب الغاضب

حاول الحديث مع الطالب الغاضب أو الذى لديه مشكلة، فإذا أخبرك شجعه على تقديم التفاصيل وحاول أن تستمع إليه باهتمام فهذا قد يسمح للطالب بالتنفيس وإفراغ شحنة الغضب لديه وهو ما قد يساعد على تهدئته.

استرايتجيات يجب المعلم اتباعها بعد انتهاء نوبة غضب الطالب:



التعبير عن المخاوف

ناقش ما حدث مع الطالب، وأخبره بأن سلوكه يثير قلقك، ولكن دون إلقاء اللوم عليه أو إعطائه محاضرة وغيرها من أشكال الأوامر وما قد يترتب عليها من نوبة غضب أخرى، وإذا كانت حالته تسمح فأطلب منه إصلاح ما أفسد أثناء حالة غضبه والاعتذار لو أمكن.

التواصل مع الوالدين

يجب أن يكون تواصلك الأول مع الوالدين إيجابيًا، ويمكن أن تساعدك هذه الاستراتيجية في بناء علاقة قوية معهما، مما قد يجعل المحادثات الصعبة أسهل، ويجب في الوقت نفسه أن تكون صادقًا معهم في محاولة لإيجاد حلول تفيد مصلحة طفلهم، ولو كانت هناك مشكلة قد يصعب حلها في هذه الحالة يمكن الاستعانة بطبيب نفسى.