سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-1- 2025 فى البنوك المصرية

كتب مدحت عادل

ينشر اليوم السابع سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-1- 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر .

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويُرمز له بـ €. تم تقديم اليورو لأول مرة في 1 يناير 1999 كعملة إلكترونية للتعاملات المصرفية والتجارية، وتم إصدار العملات المعدنية والأوراق النقدية في 1 يناير 2002.

الأوراق النقدية: موحدة في جميع الدول وتتميز برسومات تمثل الأنماط المعمارية المختلفة في أوروبا.

العملات المعدنية: لها وجه مشترك على جانب ووجه مخصص لكل دولة على الجانب الآخر.

يتم إصدار وتنظيم اليورو من قِبل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يتخذ من فرانكفورت، ألمانيا مقرًا له.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.98 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.22 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.22 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.2 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.22 جنيه للشراء.

52.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.23 جنيه للشراء.

52.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.20 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.22 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.