سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البنوك المصرية

كتبت - مروة الغول

ينشر موقع اليوم السابع خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار اليوم.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.75جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.



