واشنطن بوست: إعلان "أزمة على الحدود" من بين قرارات ترامب المتوقعة بعد التنصيب

كتبت ــ ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على القرارات المتوقع أن يصدرها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه اليوم، الاثنين، وقالت إن من بينها إعلان أزمة على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان ترامب أكد أنه سيوقع العشرات من القرارات التنفيذية خلال ساعات من توليه المنصب اليوم، فى محاولة لجعل العديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن على مدار السنوات الأربع الماضية باطلة ولاغية.

وقدم ستيفين ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض القادم لشئون الساسة، إفادة لقادة الجمهوريين بالكونجرس بشأن القرارات المتوقع أن يوقعها ترامب، والتي تشمل حركة تغيير هائلة متعلقة بالحدود الجنوبية والطاقة وقوة العمل بالحكومة الفيدرالية، بحسب ما قال شخصان مطلعان على الأمر رفض الكشف عن هويتهما لأن المعلومات لم يتم الإعلان عنها رسميا.

وخلال عشاء مع عدد من المتبرعين لاحتفالات تنصيب ترامب، قال الرئيس المنتخب، إنه خلال ساعات من توليه المنصب سيوقع العشرات من القرارات التنفيذية، تقترب من المائة على وجه التحديد، وسيتحدث عن الكثير منها فى خطاب تنصيبه اليوم. وقال ترامب إنه بضربة من قلمه سيلغى العشرات من القرارات والإجراءات التنفيذية المدمرة والراديكالية التي اتخذتها إدارة بايدن.

وتشير الخطوط العريضة للقرارات التنفيذية المقدمة للمشرعين إلى أن ترامب سيجعل الأولوية لتقليص الإجراءات التنظيمية التي تعيق التنقيب عن النفط وأيضا السياسات الخاصة بإدارة بايدن التي نفذت ممارسة التنوع والمساواة والشمول.

ومن بين القرارات المتوقعة إعلان أزمة على الحدود الأمريكية المكسيكية، رغم تراجع عمليات العبور غير القانونية بشكل كبير على مدار الأسبوع الماضى.

وسبق أن ذكرت واشنطن بوست، أن ترامب يدرس إصدار قرار تنفيذي يعكس العديد من سياسات بايدن الخاصة بالطاقة فى ألاسكا، ومنها القيود على التنقيب عن النفط والغاز فى محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي.

وقال مصدر رابع مطلع على الخطط إن مجموعة من القرارات ستشمل مساعى للحد من تكلفة المعيشة وإنهاء القواعد التي وضعت فى عهد بايدن للترويج للمركبات الكهربائية وإنهاء جهود أخرى تركز على مكافحة تغير المناخ.