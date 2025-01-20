سى إن إن: دونالد ترامب يؤكد لفريقه أنه سيزور الصين بعد تنصيبه

محمد جمال

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد لفريقه إنه سيزور الصين بعد تنصيبه.

وصل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى العاصمة واشنطن، استعدادا لبدء احتفالات التنصيب وعودته إلى السلطة.

واستقل ترامب طائرة "إير فورس وان" أرسلها إليه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى فلوريدا، ورافق ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر. وبعد الوصول إلى مطار داليس فى ضواحى فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للجولف فى سترلينج بالولاية على مشارف واشنطن.

وغنى ليو دايز، مُقلد إلفيس بريسلي، للرئيس الجديد والسيدة الأولى قبل حفل استقبال لنحو 500 ضيف وعرض للألعاب النارية. ونشر أحد المساعدين مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر المغنى وهو يغنى بينما كان أفراد عائلة ترامب يشاهدون. ومن المقرر أن يعقد ترامب البالغ من العمر 78 عامًا تجمعًا مع أنصاره داخل ساحة كابيتال وان فى وسط مدينة واشنطن يوم الأحد، عشية تنصيبه، بالإضافة إلى حدث ما بعد التنصيب بعد ظهر يوم الاثنين.

ودفعت التوقعات بطقس جليدى يوم الاثنين ترامب إلى نقل احتفالات التنصيب من الجبهة الغربية الشهيرة لمبنى الكابيتول الأمريكى إلى قاعة الكابيتول، ونقل العرض على طول شارع بنسلفانيا إلى ساحة كابيتول وان.

وسيتم تنصيب ترامب فى قاعة الكابيتول تماما الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت شرق أمريكا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يلقى الرئيس الجديد خطاب التنصيب، والذى يحدد عادة أسلوب ولايته التى تستمر أربع سنوات. وقال ترامب لشبكة إن بى سى نسوز إن الفكرة ستكون الوحدة والقوة وأيضا كلمة العدالة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى فى يناير 1985، التى يتم فيها نقل الحدث الأهم فى التنصيب إلى قاعة مغلقة.

ولن يتمكن أغلب الضيوف الذين يحملون تذاكر، وعددهم أكثر من 220 ألف من الضيوف، من مشاهدة مراسم أداء القاسم داخل مبنى الكابيتول، حيق سيتواجدون فى حديقة الكابيتول. وسيتمكن جزء بسيط منهم من الدخول لقاعة الكابيتول التى تستوعب 20 ألف شخص، وسيتم بث المراسم .