شاهد لحظات دخول إيلون ماسك على المنصة بجانب ترامب خلال حفل بواشنطن

محمد جمال

وعد إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم وحليف الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بجعل الولايات المتحدة "قوية لقرون"، خلال تجمع للملياردير الجمهورى فى واشنطن عشية تنصيبه.

🚨BREAKING: Elon Musk Promises To Stabilize American Civilization So That We Can Stabilize The Future of Humanity And The Planet



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وقال ماسك على المنصة إلى جانب ترامب "هذا الانتصار هو حقا البداية. ما يهم هو إحداث تغييرات كبيرة وإرساء أسس لتكون أمريكا قوية لقرن من الزمن، لقرون وإلى الأبد".

شاهد لحظات دخول إيلون ماسك خلال تجمع لدونالد ترامب بواشنطن قبل تنصيبه