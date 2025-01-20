اليوم السابع
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شاهد لحظات دخول إيلون ماسك على المنصة بجانب ترامب خلال حفل بواشنطن

الإثنين، 20 يناير 2025 02:51 ص
شاهد لحظات دخول إيلون ماسك على المنصة بجانب ترامب خلال حفل بواشنطن إيلون ماسك
محمد جمال

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وعد إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم وحليف الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بجعل الولايات المتحدة "قوية لقرون"، خلال تجمع للملياردير الجمهورى فى واشنطن عشية تنصيبه.

وقال ماسك على المنصة إلى جانب ترامب "هذا الانتصار هو حقا البداية. ما يهم هو إحداث تغييرات كبيرة وإرساء أسس لتكون أمريكا قوية لقرن من الزمن، لقرون وإلى الأبد".

شاهد لحظات دخول إيلون ماسك خلال تجمع لدونالد ترامب بواشنطن قبل تنصيبه







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