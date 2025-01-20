الحكومة الفلسطينية تنهى الاستعدادات لتولى مسئولياتها الكاملة فى غزة

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أكد مجلس الوزراء الفلسطينى أن الحكومة الفلسطينية أتمَّت بتوجيهات رئاسية، الاستعدادات كافة لتولى مسئولياتها الكاملة فى قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها لعودة النازحين إلى منازلهم وإعادة الخدمات الأساسية فضلا عن إعادة الإعمار.



وأقر مجلس الوزراء - خلال جلسة خاصة عقدها لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية فى قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر - إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة.



وجدد المجلس التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس"أبومازن"، بأن دولة فلسطين هى صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، كباقى الأرض المحتلة فى الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أى جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أى مواطن فلسطينى عن وطنه.



وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى - فى مستهل جلسة - "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا فى قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".



وأضاف أنه أطلع الرئيس الفلسطيني، على خطة "الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة" لقطاع غزة، التى أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر، وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة فى هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ.



وذكر المجلس أن 18 مستشفى تعمل بشكل جزئى فى القطاع، منها 6 تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة فى غزة يتبعون لوزارة الصحة.



وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها فى الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر فى جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميدانى آخر فى ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.



على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء القطرى وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، خلال اتصال هاتفي، تلقاه من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.



وأعرب رئيس الوزراء القطري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية(قنا)، عن أمل دولة قطر فى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.



ومن جانبه ، أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تقدير بلاده لدور قطر وجهودها المستمرة التى أسهمت فى التوصل إلى الاتفاق.



من ناحية أخرى ،اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرية برقا شرق رام الله، بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها العسكرية فى شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.



وفى بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت فى منطقة "البوابة"، عند الشارع الرئيس (القدس- الخليل)، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.