اختبار الفيرتنين يكشف عن مخزون الحديد فى جسمك.. اعرف كل شيء عنه

كتبت هند عادل

يحتاج البعض إلى إجراء اختبار دم لقياس نسبة كمية البروتين المسمى الفيريتين، والذي يخزن الحديد في جسمك، ولمعرفة مقدار ما يوجد في جسمك، قد يطلب طبيبك فحص دم فيريتين، وذلك إذا أشارت اختبارات الدم الأخرى إلى إصابتك بفقر دم محتمل، مما قد يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، يمكن أن يظهر ما إذا كان هناك الكثير أو القليل من الحديد في جسمك ويمكن للأطباء أيضًا استخدامه لتشخيص متلازمة تململ الساقين ومرض ستيل عند البالغين (نوع نادر من التهاب المفاصل المصحوب بالحمى والطفح الجلدي)، وفقا لتقرير لموقع webmed.

أعراض انخفاض الحديد:



الشعور بالدوار والضعف والتعب

الصداع

شحوب الجلد

ضيق في التنفس

تسارع ضربات القلب

يمكن أن يساعد فحص الدم بالفيريتين طبيبك أيضًا على معرفة ما إذا كان جسمك يخزن الكثير من الحديد، قد تشير المستويات المرتفعة إلى تعاطي الكحول أو العدوى أو أمراض الكبد أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو بعض أنواع السرطان.

تختلف أعراض ارتفاع مستويات الحديد ويمكن أن تشمل:



إنهاك

مشاكل قلبية

الم المفاصل

تساقط شعر الجسم

آلام في المعدة

فقدان الوزن

وجع بطن

نقص الطاقة

كيف يمكن التحضير لاختبار الدم فيريتين؟



إذا كان اختبار الفيريتين هو الاختبار الوحيد الذي تخضع له، فيمكنك تناول الطعام والشراب كالمعتاد. قد تحتاج إلى الصيام لإجراء اختبارات دم أخرى.

نتائج اختبار الدم فيريتين



تتراوح مستويات الفيريتين الطبيعية من:



24 إلى 336 ميكروجرام لكل لتر للرجال

11 إلى 307 ميكروجرام لكل لتر للنساء

أسباب انخفاض مستوى الفيريتين في الدم

إذا كانت نتائجك أقل من المعتاد ، فقد تكون مصابًا بنقص الحديد وربما فقر الدم قد يصف طبيبك مكملات الحديد أو يطلب المزيد من اختبارات الدم لمعرفة السبب.

أسباب ارتفاع نسبة الفيريتين في الدم



تعني النتائج الأعلى من الطبيعي أن جسمك يخزن الكثير من الحديد قد يقوم طبيبك بتعديل نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية نظرًا لأن ارتفاع الحديد هو أحد أعراض المشكلات الطبية الأخرى.