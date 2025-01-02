الهواء البارد يؤثر بهذه الطريقة على الشرايين.. 5 عصائر لتعزيز صحة القلب

كتبت إيناس البنا

لا يؤثر فصل الشتاء على صحة بشرتك وشعرك فحسب، بل إن الهواء البارد يهدد قلبك والأوعية الدموية، فالانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة قد يؤثر بشكل كبير على صحة الشرايين من خلال تقليل كمية الدم المتدفقة من القلب، ووفقا لموقع " healthsite"، قد يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

لذلك، من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي يمكن أن يوفر العناصر الغذائية للقلب ويساعده على البقاء آمنًا، هناك طريقة بسيطة ولذيذة لتقوية قلبك خلال فصل الشتاء وهي دمج العصائر ذات اللون الأحمر في نظامك الغذائي.

5 عصائر حمراء اللون لصحة القلب

عصير البنجر

يشتهر عصير البنجر بقدرته على خفض ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية، فهو غني بالنترات، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يضمن تدفق الأكسجين بكفاءة في جميع أنحاء أجسامنا، فهو ليس فقط ذو لون زاهي، بل له أيضًا طعم حلو ترابي، مما يجعله ممتعًا إما بمفرده أو ممزوجًا بنكهات أخرى، إضافة عصير البنجر إلى قائمة طعامك الشتوية يمكن أن يعزز بشكل كبير صحة قلبك وعافيتك بشكل عام.

عصير الرمان

يعد عصير الرمان خيارًا رائعًا آخر لدعم صحة القلب، فهو غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل الكوليسترول ومنع تراكم الترسبات في الشرايين. تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان بانتظام يمكن أن يعزز الدورة الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، نكهته اللاذعة والمنعشة تجعله إضافة رائعة لمشروباتك الشتوية، حيث يوفر مذاقًا وفوائد صحية.

عصير التوت البري

لا يعد عصير التوت البري من العناصر الأساسية في العطلات فحسب، بل إنه خيار ممتاز للحفاظ على صحة الشرايين أيضًا، فهو غني بالفلافونويدات، وهو رائع لتعزيز الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في منع التهابات المسالك البولية، مما يمنحه فوائد مضاعفة، للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية، اختر عصير التوت البري غير المحلى للحد من السكريات المضافة.

عصير الكرز

يُعرف عصير الكرز الحامض بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل آلام العضلات وتساعد على التعافي بعد التمرينات، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن عصير الكرز قد يعزز جودة النوم، وهو عامل مهم لصحة القلب، إضافة عصير الكرز إلى روتينك الشتوي يمكن أن يفيد صحة القلب والأوعية الدموية وصحتك العامة.

عصير البطيخ

في حين أننا غالبًا ما نفكر في البطيخ باعتباره فاكهة صيفية، إلا أن عصيره يمكن أن يكون منعشًا ومرطبًا في الشتاء أيضًا، عصير البطيخ منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتاميني أ وج، لذا فهو خيار رائع، فهو يساعد في الحفاظ على ترطيبك خلال الأشهر الباردة، وهو أمر ضروري لوظائف القلب، حلاوته الطبيعية تجعله علاجًا لذيذًا، خاصة عند مزجه مع فواكه حمراء أخرى.