أطعمة رئيسية يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

يلعب القلب السليم دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، حيث يضخ الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويوفر العناصر الغذائية الحيوية لكل عضو، ومع ذلك، تظل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

في حين أن بعض عوامل الخطر لأمراض القلب ، مثل العمر والجينات، لا يمكن السيطرة عليها، فإن اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر.

عوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها لأمراض القلب

قبل الخوض في الأطعمة التي يمكن أن تخفف من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، من الضروري الاعتراف بعوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها، وتشمل هذه وفقا لموقع " OnlyMyHealth" :

1) العمر

مع تقدمنا ​​في العمر، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

2) الجنس

الرجال بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ، ولكن يزيد خطر إصابة النساء بعد انقطاع الطمث.

3) أمراض القلب السابقة

إذا كنت قد عانيت من قبل من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من الحالات المتعلقة بالقلب ، فإن خطر إصابتك بأمراض القلب في المستقبل مرتفع.

الأطعمة الرئيسية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

1) الأسماك الدهنية

يحتوي سمك السلمون والأسماك الأخرى على الكثير من الدهون الصحية، تساعد هذه الدهون الصحية على منع الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب. لتحقيق أقصى استفادة منه، حاول تناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا.

2) الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة، بما في ذلك الشوفان والكينوا والأرز البني والقمح الكامل الألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة القلب، يساعد المحتوى العالي من الألياف في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم واستقرار نسبة السكر في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3) الخضار الورقية الخضراء

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت ، مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية في السلطات أو العصائر أو المقلية للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

4) التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين ، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يحتوي التوت أيضًا على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5) المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا غنية بالدهون الصحية للقلب والألياف والبروتينات النباتية، تم ربط الاستهلاك المنتظم للمكسرات والبذور بخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب، ومع ذلك ، فهي غنية بالسعرات الحرارية ، لذلك من المهم أن تستهلكها باعتدال.

5) زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون ، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز ، عنصرًا أساسيًا في حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي تشتهر بفوائدها الواقية للقلب. إنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار) وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

6) الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أعلى) غنية بمركبات الفلافونويد التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد هذه المركبات في تحسين ضغط الدم وزيادة تدفق الدم وتقليل خطر تكوين جلطات الدم. استمتع بقطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة كعلاج عرضي ، ولكن كن على دراية بحجم الحصة واختر أصنافًا قليلة السكر.