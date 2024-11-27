تعرف على دور الخضراوات فى خفض ضغط الدم وأفضل الأنواع

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم هو مشكلة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح، في حين أن الأدوية ضرورية غالبًا، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في التحكم في ضغط الدم.

وفقا لموقع " NDTV"، أثبتت بعض الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات فوائدها في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، إضافة هذه الخضراوات إلى وجباتك اليومية يمكن أن يكمل خطة العلاج الخاصة بك ويعزز صحة القلب بشكل عام.

دور الخضراوات في خفض ضغط الدم

تعتبر الخضراوات حجر الزاوية في النظام الغذائي الصحي للقلب نظرًا لمحتواها العالي من العناصر الغذائية الأساسية ومستويات الصوديوم المنخفضة فيها. فهي تساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وموازنة الإلكتروليتات وتقليل الالتهابات. العديد من الخضراوات غنية بالبوتاسيوم الذي يعاكس تأثيرات الصوديوم، والنترات التي تعمل على تحسين تدفق الدم.

فيما يلى.. أفضل الخضراوات لخفض ضغط الدم:

يعد اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات ضروريًا لصحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يكمل الأدوية أو تغييرات نمط الحياة.

1. السبانخ

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي ثلاثة معادن أساسية للحفاظ على ضغط الدم الصحي، كما يعمل محتواها العالي من النترات على تعزيز الدورة الدموية عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.

2. البنجر

البنجر هو مصدر طبيعي للنيترات، والتي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك للمساعدة في خفض ضغط الدم، تشير الدراسات إلى أن شرب عصير البنجر يمكن أن يكون له تأثيرات فورية على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

3. البروكلي

البروكلي غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وهو مفيد لصحة القلب، كما أن محتواه العالي من الألياف والمركبات مثل السلفورافان يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

4. الجزر

الجزر غني بالبوتاسيوم وبيتا كاروتين، اللذين يدعمان صحة القلب والأوعية الدموية، ويرتبط الجزر النيئ على وجه الخصوص بتحسين التحكم في ضغط الدم بسبب نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم العالية فيه.

5. الكرفس

يحتوي الكرفس على مواد كيميائية نباتية تسمى الفثاليدات، والتي تعمل على استرخاء جدران الشرايين وتحسين تدفق الدم، وقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للكرفس بانخفاض مستويات ضغط الدم الانقباضي.

6. الكرنب

الكرنب من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أن محتواه المنخفض من السعرات الحرارية والعالي من الألياف يجعله خيارًا صحيًا للقلب لتنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

7. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، كما يساعد محتواها العالي من الألياف في الحفاظ على ضغط الدم الصحي من خلال تحسين صحة القلب.

8. الطماطم

تعد الطماطم مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة معروف بقدرته على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن للأطعمة التي تحتوي على الطماطم مثل الصلصات والعصائر أن تدعم صحة القلب.

9. الفاصوليا الخضراء

تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم، مما يجعلها مثالية للحفاظ على ضغط دم صحي، كما تساهم خصائصها الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة في صحة القلب والأوعية الدموية.