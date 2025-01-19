وزارة الصحة تكشف حقيقة مهمة عن المضادات الحيوية المخزنة بالمنازل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه غير صحيح استخدام نفس المضاد الحيوي من العام الماضي لعلاج المرض الحالي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لا يمكن تخزين المضاد الحيوى واستعماله مرة أخرى ويجب استشارة الطبيب لتحديد الدواء اللازم والجرعة المناسبة وفقًا للمدة المحددة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية ليست حلا لكل الأمراض ولا تعالج الأنفلونزا والسعال والتهابات الجيوب الأنفية الحادة ونزلات البرد.

وكشفت عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، وهي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.