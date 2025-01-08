أدينو فيروس أشهر فيروسات الجهاز التنفسى.. اعرف الأعراض والوقاية

كتبت فاطمة خليل

أدينو فيروس أو الفيروس الغدى من فيروسات الجهاز التنفسى الشائعة التى تسبب عدوى خفيفة إلى شديدة فى جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تسبب هذه العدوى أعراضًا مشابهة لنزلات البرد أو الأنفلونزا، معظم عدوى أدينو فيروس خفيفة ولا تتطلب سوى تخفيف الأعراض للعلاج، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض أدينو فيروس

تعتمد أعراض أدينو فيروس على الجزء الذي يصيبه الفيروس من الجسم.

يصيب الفيروس الجهاز التنفسي عادة، ويمكن أن تسبب عدوى أدينو فيروس في الجهاز التنفسي أعراضًا مشابهة لنزلات البرد أو الأنفلونزا الشائعة، وتشمل الأعراض..

السعال.

الحمى.

رشح الأنف.

التهاب الحلق (التهاب البلعوم).

التهاب الملتحمة.

عدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى).

تضخم الغدد الليمفاوية.

نزلة برد في الصدر (التهاب الشعب الهوائية).

الالتهاب الرئوي.

يمكن أن يؤثر أدينو فيروس أيضًا على الجهاز الهضمي، وقد تسبب العدوى في الجهاز الهضمي الإسهال، قد تعاني أيضًا من التهاب المعدة والأمعاء ويمكن أن يسبب آلامًا في المعدة والإسهال والغثيان والقيء.

في حالات نادرة يمكن أن يؤثر أدينو فيروس على المثانة أو الجهاز العصبي، يمكن أن تسبب الفيروسات الموجودة في المثانة التهابات المسالك البولية.

يمكن أن تسبب الفيروسات في الجهاز العصبي حالات يمكن أن تؤثر على دماغك، وتشمل هذه الحالات التهاب الدماغ والتهاب السحايا.

كم من الوقت يمكن أن تستمر أعراض أدينو فيروس؟

تستمر معظم أعراض الفيروس الغدي أو أدينو فيروس من بضعة أيام إلى أسبوعين، وقد تستمر العدوى الشديدة لفترة أطول. وقد تستمر الأعراض لفترة طويلة، مثل السعال.

الوقاية من أدينو فيروس

يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى أدينو فيروس من خلال حماية نفسك وعائلتك تشمل طرق الوقاية من العدوى ما يلي..



- اغسل يديك بالماء والصابون كثيرًا اغسل لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب لمس فمك أو أنفك أو عينيك إذا لم تغسل يديك.

- حاول الابتعاد عن الأشخاص المرضى.

- نظف وقم بتطهير ألعاب طفلك كثيرًا.

- نظف الأسطح والمغاسل والأسطح الصلبة الأخرى بمزيج من المبيض والماء.

- إذا كنت مريضًا بالفعل بعدوى الفيروس الغدي، فاتخذ خطوات لمنع انتشاره يمكنك حماية الآخرين من خلال..

البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا.

العطس والسعال في مرفقك أو منديل. لا تسعل أو تعطس في يدك.

عدم مشاركة الأواني والأكواب والمناشف والوسائد مع الآخرين.

الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين. تجنب العناق والتقبيل.

غسل اليدين بشكل متكرر.