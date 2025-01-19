فوائد لا تتوقعها لـ الذرة.. كيف تحسن الهضم وتفيد صحة المعدة

الذرة هى مصدر هام للألياف الغذائية الصحية، وهي واحدة من أهم وأفضل الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للمعدة بشكل خاص والهضم بشكل عام، وذكرت تقارير نشرت فى موقعى ويب ميد وهيلث الطبى، أن الذرة من الأكلات اللذيذة الصحية إذا ما طهيت طهيها صحيا مثل الشوى أو السلق.
فوائد الذرة
الذرة تحتوي على الألياف الصحية التى تقاوم المشكلات الهضمية المعروفة مثل العسر الهضمى، والإمساك المزمن والمشكلات التى تخص الحركة الهضمية، وكذا اضطرابات الأمعاء، ومشكلات الإخراج المختلفة.
فوائد الذرة للمعدة والأمعاء
- الذرة تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية التى تعزز صحة الخلايا خاصة خلايا الأمعاء، تحد من التهاب المعدة والأمعاء.
- الألياف تحسن من عمل العصارة الهضمية وتساعد نمو البكتيريا النافعة في المعدة و الأمعاء.
- تحسن وظائف وعمل الجهاز الهضمى بشكل عام.
- تفيد فى للوقاية من مشكلات القولون لاحتوائها على عناصر ومضادات صحية.
- تجنب الإفراط في تناول الذرة وبكميات كبيرة حتى لا تنقلب المنافع لأضرار، ويتضرر الجهاز الهضمى ويصاب المريض بالإسهال.
- الذرة من الأكلات التي يمكن إدخالها في الأنظمة الغذائية المختلفة واضافتها إلى السلطات أو الأطعمة المطهية بطرق متنوعة.
- يمكن تناولها كوجبة منفصلة من خلال شويها أو سلقها، فالذرة ترجع أهميتها إلى أن سعراتها الحرارية المنخفضة وفوائدها العظيمة، فهى تحسن من درجة الاشباع والشعور بالإمتلاء بعد تناول الطعام وبالتالي تفيد في أنظمة الرجيم المختلفة ولا يزيد الوزن.
- يمكن الاعتماد عليها كمصدر للبروتين والكربوهيدرات والبوتاسيوم والمغذيات الطبيعية الهامة.