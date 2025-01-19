فوائد لا تتوقعها لـ الذرة.. كيف تحسن الهضم وتفيد صحة المعدة

كتبت مروة محمود الياس

الذرة هى مصدر هام للألياف الغذائية الصحية، وهي واحدة من أهم وأفضل الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للمعدة بشكل خاص والهضم بشكل عام، وذكرت تقارير نشرت فى موقعى ويب ميد وهيلث الطبى، أن الذرة من الأكلات اللذيذة الصحية إذا ما طهيت طهيها صحيا مثل الشوى أو السلق.

فوائد الذرة



الذرة تحتوي على الألياف الصحية التى تقاوم المشكلات الهضمية المعروفة مثل العسر الهضمى، والإمساك المزمن والمشكلات التى تخص الحركة الهضمية، وكذا اضطرابات الأمعاء، ومشكلات الإخراج المختلفة.

فوائد الذرة للمعدة والأمعاء