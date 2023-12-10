الإجهاد والتغذية السيئة.. أهم أسباب الإمساك المزمن عند الأطفال

كتبت فاطمة خليل

الإمساك المزمن عند الأطفال من المشاكل الشائعة، وقد يرتبط الإمساك بأسباب مختلفة مثل: النظام الغذائي غير الصحى والإجهاد والتوتر، اللذان يلعبان دورا هاما في صحة الجهاز الهضمى، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الإمساك المزمن عند الأطفال، بحسب تقرير نشره موقع " تايمز أوف إنديا".

وبحسب التقرير فإن النظام الغذائي غير الصحي، الذي يتميز بانخفاض تناول الألياف، وقلة شرب الماء، والإفراط في الأطعمة المصنعة، يساهم بشكل كبير في الإصابة بالإمساك المزمن لدى الأطفال.

وأوضح التقرير أن الأطعمة المصنعة تحتوى على المواد الصناعية المضافة وتنخفض فيها الألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية مع قلة تناول الأطعمة الصحية تؤدي لعدم انتظام عملية الهضم بشكل صحيح.

وغالبًا ما تفتقر الأنظمة الغذائية للأطفال إلى الفواكه الغنية بالألياف والخضروات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تناول العصائر بدلاً من الماء في الجفاف، مما يزيد من تعقيد تماسك البراز وبالتالي الإمساك.

ومن ناحية أخرى يؤثر الإجهاد والتوتر، المرتبط عادةً بالبالغين، أيضًا على صحة الجهاز الهضمي للأطفال، حيث قد يؤثر على حركة الأمعاء ، مما يؤدي إلى إبطاء حركة البراز عبر الأمعاء.

يمكن للتغيرات الناجمة عن الإجهاد في عادات الأكل، مثل أنماط الوجبات غير المنتظمة، أن تعطل عملية الهضم، مما يساهم في الإمساك.

يمكن للعوامل النفسية الاجتماعية، بما في ذلك القلق أو الخوف المرتبط باستخدام الحمام، أو التوتر بسبب مشاكل في المدرسة أن تخلق دورة من الإمساك الناجم عن التوتر.

علاج الإمساك المزمن​



نظام غذائي غني بالألياف



التأكيد على اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات تعمل هذه الأطعمة كملينات طبيعية، مما يسهل حركات الأمعاء بشكل أكثر سلاسة.

الترطيب الكافي وشرب الماء



يجب شرب الماء بانتظام، والتقليل من العصائر المليئة بالسكر للوقاية من الامساك

أوقات منتظمة للوجبات



إنشاء جداول وجبات منتظمة لتنظيم حركات الأمعاء، تساهم أنماط الأكل المنتظمة في روتين هضمي أكثر صحة.

تخفيف التوتر من خلال الدعم



يجب تخفيف الضغوطات التى يتعرض لها الطفل وعلاجها من خلال التواصل والدعم النفسى.