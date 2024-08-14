دراسة: مضادات الأكسدة بالأعشاب البحرية فعالة في الوقاية من باركنسون

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية يمكن أن تكون عنصرًا أساسيًا في الوقاية من مرض باركنسون، وأجريت الدراسة بواسطة جامعة أوساكا متروبوليتان، حيث وجد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية فعالة في الوقاية من مرض باركنسون.

الأعشاب البحرية وفقا لموقع هيلث سايد هي نباتات بحرية دقيقة توجد في المحيطات والأنهار والمسطحات المائية الأخرى، وهي مليئة بالألياف والفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين ك والمعادن مثل الزنك والحديد واليود، ووفقًا للهيئة الوطنية للمحيطات، فقد استخدم المصريون القدماء الأعشاب البحرية كعامل شفاء للجروح والحروق والطفح الجلدي، فهي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، كما تحتوي على خصائص مضادة للسرطان

نتائج الأبحاث حول مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية

تم إجراء البحث على الفئران عن طريق إطعامهم مضادات الأكسدة من الأعشاب البحرية، بوليفينول إيكلونيا كافا عن طريق الفم لمدة أسبوع ثم مكون الروتينون الذي أدى إلى انخفاض الوظائف الحركية للفئران، ومع ذلك، وجدت الدراسة أن مضادات الأكسدة من الأعشاب البحرية أعادت الوظائف الحركية إلى جانب تحسين الوظيفة الحركية للأمعاء وبنية الغشاء المخاطي للقولون.

أثبت الدراسة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية تعمل على كبح إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية، وتشير الدراسة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة بالأعشاب البحرية قد تقلل من الضرر العصبي

أعراض مرض باركنسون وأسبابه

مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يؤثر على أجزاء من الجهاز العصبي، مما يسبب أعراضًا شديدة ومضاعفات صحية، وفقًا لمؤسسة باركنسون، يعاني أكثر من 10 ملايين شخص من مرض باركنسون على مستوى العالم، يصيب في الغالب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بأعراض مثل الرعشة واضطرابات الحسية، ولا يزال العلماء يبحثون عن الأسباب الدقيقة لمرض باركنسون.

