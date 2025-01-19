المجلس القومى للمرأة يهنئ الدكتورة فلوريان أشرف لفوزها بجائزة الأطروحة الرسمية

كتب محمود راغب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق لحصولها على جائزة "الأطروحة الرسمية من مستشارية جامعات باريس" عن رسالتها الرائدة عن"الأجسام النانوية المستهدفة لمستقبلات MGIU كعوامل مبتكرة لعلاج الفصام"، لتكون بذلك أول امرأة مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل الدكتوراة في الصيدلة بباريس.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق علي هذه الجائزة، مؤكدة على أن هذه الجائزة تعد تتويجا لجهودها العلمية والبحثية، كما تعد إنجازا مشرفا على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التى رفعت اسم وطنها عاليا، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن تكريم الدكتورة فلوريان إسحاق خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2018 قد جاء في الحفل الذي أجري للباحثون القائمون برسائل بحثية تتناول قضايا علمية واجتماعية في مختلف التخصصات، بجامعة السربون في باريس.