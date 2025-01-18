محافظ المنيا يتلقى تقريرا عن جهود المجلس القومى للمرأة لعام 2024

المنيا - حسن عبد الغفار

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الجهود التنموية لخدمة المرأة في المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها المجلس تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا المهدي أن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني يعزز من نجاح المبادرات الوطنية، مشيرة إلى أهمية دعم المرأة في مختلف المجالات لضمان مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع.

واستعرضت الدكتورة نجاح التلاوي - خلال اللقاء - أبرز جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا خلال عام 2024 والتي شملت المشروع القومي لبطاقة الرقم القومي للسيدات، حيث استفادت منه 13,092 سيدة مجانًا، إلى جانب ندوات وتدريبات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي استهدفت 13,405 سيدات ورجال في قرى حياة كريمة، كما نظّم المجلس تدريبات برنامج ريادة الأعمال بواقع 284 تدريبًا استفادت منه 7,100 متدربة، بالإضافة إلى تدريبات التثقيف المالي التي شملت 38 تدريبًا واستفادت منه 950 متدربة.

وفي إطار برامج الشمول المالي، تم تنفيذ برنامج “تحويشة” الذي استهدف 35,000 سيدة مستفيدة، كما تم تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي شمل تدريبات متنوعة على الحرف اليدوية مثل الحلي والخرز والنحاس والتطريز والخياطة، إلى جانب تدريبات إنتاج الأعلاف وتربية المواشي، واستفاد من المشروع حوالي 600 مستفيد ومستفيدة، أما جلسات الدوار المعنية بقضية الزيادة السكانية والصحة الإنجابية الآمنة فقد استفاد منها 111,000 مستفيد ومستفيدة.

وفي مجال التوعية بخطورة ختان الإناث، أطلق المجلس مبادرات طرق الأبواب التي استفاد منها 45,000 مستفيد ومستفيدة، بالإضافة إلى مشروع مطبخ المصرية الذي استفادت منه 15,000 سيدة بالمحافظة. كما نظّم المجلس ملتقى التوظيف بالشراكة مع مديرية العمل والمستثمرين، حيث أتاح 4,000 فرصة عمل.