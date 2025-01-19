الأمم المتحدة تخصص 70 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تظل الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا حرجة مع استمرار الحرب في التأثير على المدنيين في جميع أنحاء البلاد. موضحا أنه في عام 2025، من المتوقع أن يحتاج ما يقرب من 12.7 مليون شخص يواجهون تحديات حادة، بما في ذلك النازحون من ديارهم، إلى المساعدة الإنسانية ويظل أعلى تركيز للأشخاص المحتاجين في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية من أوكرانيا.

ومن جانبه خصص منسق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا 70 مليون دولار أمريكي من صندوق المساعدات الإنسانية الأوكراني لدعم الأنشطة الموضحة في خطة الاستجابة الإنسانية الوطنية لعام 2025..

ووفق الأمم المتحدة سيعمل هذا التمويل على تمكين تقديم مساعدات شاملة ومتعددة القطاعات بناءً على الاحتياجات للنازحين الجدد والعائدين والأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الواقعة على الخطوط الأمامية وفي أجزاء من البلاد المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة ويعطي هذا التخصيص الأولوية لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في المناطق التي تعاني من أشد حالات الاحتياج.