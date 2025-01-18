بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وكالات

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة أوكرانيا في إنهاء الصراع مع روسيا ولكنها تضع شرطا لإبرام الاتفاق.

وقال بلينكن في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أن الإدارة القادمة قادرة على إيقاف الصراع في حال أرادت أوكرانيا ذلك واختارت ذلك".

وأضاف: "ستكون الإدارة القادمة قادرة على مساعدة كييف في التفاوض على صفقة جيدة".

وبحسب بلينكين، في حال حصل وقف لإطلاق النار فإن روسيا قد "تحصل على مساحة للتنفس وتشن هجوما جديدا"، مضيفا: "إن الشرط الرئيسي للاتفاق يجب أن يكون التأكد من أن ذلك لن يحدث".

ومن المقرر أن يخلف بلينكن في منصب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق أن صرح بأن إنهاء الصراع الأوكراني يجب أن يكون أحد أولويات السياسة الأمريكية.

وأكد أن تحقيق السلام سيكون عملية معقدة تتطلب "دبلوماسية جريئة".

وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنه لا توجد شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا، على الرغم من أنه وصف الضمانات الأمنية لموسكو بأنها جزء لا يتجزأ من المفاوضات المحتملة بشأن أي تسوية أوكرانية.