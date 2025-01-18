وزير الدفاع البولندي يعلن عن الإعداد لزيارة وفد من صناعة الوزارة إلى أوكرانيا

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قال وزير الدفاع البولندي واديسواف كوسينيالك-كامييش، إنه يعد لزيارة وفد من صناعة الوزارة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع البولندي - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/ - إلى أنه في عام 2025 سيكون من المهم بالنسبة له الترويج لفرص صناعة الدفاع البولندية، مبينا أنه سيبدأ يوم الاثنين مهمة مشابهة إلى السويد، وفي غضون أسابيع قليلة سيزور فرنسا.

وأضاف: "أنا أعد بعثة إلى أوكرانيا مع شركات الدفاع البولندية، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة. يجب أن يكون هناك مكان لكليهما على جدول أعمالنا وفي اجتماعاتنا"، مشددا على أن بولندا "ستدعم أوكرانيا، وستقدم لها المساعدة طالما لزم الأمر، لأن هذه أيضًا معركة من أجل أمن أوروبا والدولة البولندية".

وأبرز وزير الدفاع البولندي أن بلاده "تخصص حاليًا أكبر نسبة من إنفاقها الدفاعي بين جميع دول الناتو: حيث ستصل هذه النسبة هذا العام إلى ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أنه خلال رئاسة بولندا لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، سيوضح في أي فرصة أنه من غير الكافي إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأشار إلى أن الأمين العام للناتو تحدث بالفعل عن ضرورة إنفاق 3-4% على الدفاع، فيما تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن 5%، لافتا إلى الحاجة للاستثمار في الدفاع المدني، وخاصة في بناء الملاجئ، موضحا أن حكومة بلاده تخطط لإنفاق 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لهذا الغرض.