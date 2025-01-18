6 فوائد صحية لتناول حبتين من التمر يوميًا

كتبت مروة هريدى

التمر من الأطعمة الشائعة التي يعشقها الكبار والصغار، حيث يتمتع التمر بقيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على سعرات حرارية أكثر من معظم الفواكه الطازجة لأنه مجفف، ويحتوي التمر على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبًا مثل الفواكه المجففة الأخرى مثل التين والزبيب، كما يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف ويحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، على الرغم من محتواه العالي من السعرات الحرارية، وينصح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بتناول حبتين من التمر يوميًا لجنى العديد من الفوائد الصحية.

فيما يلى.. 6 فوائد لتناول حبتين من التمر يوميًا:

تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة

بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، يدعم التمر عملية الهضم الصحية وحركة الأمعاء المنتظمة، ووفقًا للدراسات، فإن تناول تمرتين يوميًا لفترة طويلة يزيد بشكل كبير من وتيرة حركة الأمعاء، حيث تعمل الألياف القابلة للذوبان في التمر على تقليل الإمساك.

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض

يحتوى التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، مثل انخفاض احتمالات الإصابة بأمراض معينة، حيث تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بجسمك وتسبب المرض، ويبدو أن التمر يحتوي على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة عند مقارنتها بأصناف الفاكهة الأخرى المشابهة، بما في ذلك التين والخوخ المجفف، حيث يحتوى التمر على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى الفلافونويدات لقدرتها على خفض خطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر والعديد من أنواع السرطان، من خلال تقليل الالتهاب في الجسم، وقد ثبت أن الكاروتينات تدعم صحة القلب وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض تؤثر على العين، مثل الضمور البقعي، وقد تساعد خصائص الأحماض الفينولية المضادة للالتهابات في تقليل أمراض القلب.

المساعدة في الوقاية من الأمراض المزمنة

يحتوي التمر على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة النباتية، والتي تعمل على حماية خلاياك من الضرر الذي قد تسببه الجذور الحرة التي تلعب دورًا في تلف الخلايا مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك فإن مضادات الأكسدة الموجودة في التمر يمكن أن تساعد في وقف سلسلة تطور الأمراض المزمنة لأنها تقاوم بدورها الجذور الحرة.

يتحكم في مرض السكر

على الرغم من أن التمر حلو بشكل لا يصدق وغني بالكربوهيدرات، إلا أنه مقبول لمرضى السكر، وفي تجربة عشوائية محكومة أجريت في عام 2020، طُلب من 100 فرد مصاب بداء السكري من النوع 2 تناول ثلاث حبات تمر يوميًا لمدة 16 أسبوعًا، وكشفت النتائج عن انخفاض في مستويات الكوليسترول الكلي لديهم وارتفاع في نسبة الكوليسترول الجيد، مما قد يساعد مرضى السكر من النوع 2 في الحفاظ على صحة القلب بشكل أفضل، علاوة على ذلك، نظرًا لمؤشرها الجلوكوزي المنخفض، لم يكن للتمر أي تأثير على مستويات الجلوكوز في الدم، ونتيجة لذلك، يمكن لمرضى السكر تضمين التمر في نظامهم الغذائي للاستفادة من فوائده لصحة القلب وخفض نسبة السكر في الدم، فقط اتبع التوصيات الخاصة بحجم الحصة وتجنب الإفراط.

يقوي العظام

نظرًا لاحتواء التمر على كميات كبيرة من المعادن، فإنه يساعد على تقوية العظام ومحاربة الأمراض المرتبطة بها مثل هشاشة العظام، حيث من بين العديد من المعادن الأخرى، يحتوي التمر على النحاس والمنجنيز والسيلينيوم، مما يسهل تكوين العظام بشكل صحي، وتصبح عظامك أقوى إذا تناولت تمرتين يوميًا.

مفيد لصحة البشرة

يعتبر التمر مصدرًا رائعًا لما يسمى بالهرمونات النباتية وهى مفيدة لصحة البشرة وتساعد في ظهور بشرتك بمظهر أصغر سنًا، وفي إحدى التجارب الصغيرة، تم استخدام 5٪ من مستخلص نواة النخيل لصنع غسول للبشرة، ولمدة خمسة أسابيع، قامت النساء في منتصف العمر باستخدامه مرتين في اليوم على المنطقة المحيطة بأعينهن، حيث ساعد في تخفيف التجاعيد.