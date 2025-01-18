قبل الاحتفال به.. لماذا يحتفل الأقباط بعيد الغطاس ليلا ؟

كتبت - بتول عصام

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، إذ يترأس مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وعن إقامة قداس عيد الغطاس ليلا، أوضح الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في تصريح تليفزيوني له أن السيد المسيح ولد ليلا فجاء نور يضئ في الظلام، فالكنيسة استمرت ثلاثة قرون تحتفل بالميلاد والغطاس يوم واحد، ثم بعد ذلك تم فصلهما، وتم تحديد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير، والغطاس (العماد) 11 طوبه 19 يناير، والغطاس يقام ليلا كما كان مع عيد الميلاد، ولكن السيد المسيح لم يعمد ليلا.

ويُعتبر عيد الغطاس، من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يُحيي ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن. ويُحتفل به سنويًا في 19 يناير، الموافق 11 طوبة فى التقويم القبطى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.