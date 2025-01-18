البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس مساء اليوم بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وبمشاركة أساقفة الإسكندرية ، وذلك مساء اليوم.

ويُعتبر عيد الغطاس، من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يُحيي ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن. ويُحتفل به سنويًا في 19 يناير، الموافق 11 طوبة فى التقويم القبطى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع، كما يُعرف أيضًا بعيد "الظهور الإلهي"، أي ظهور السر العظيم فيه، فظهر الابن الكلمة في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (مت 3: 17)، فهو إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

ويحل عيد الغطاس المجيد يوم الأحد الموافق 19 يناير، ويكون البرمون يومي الجمعة والسبت 17 و18 يناير 2025. وتحتفل الكنيسة به لمدة ثلاث أيام من 11 - 12 - 13 طوبة (عيد عرس قانا الجليل)، 19 – 20 – 21 يناير.