اليوم السابع
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الكنيسة تبدأ الاحتفال ببرمون عيد الغطاس 2025

الجمعة، 17 يناير 2025 04:23 م
الكنيسة تبدأ الاحتفال ببرمون عيد الغطاس 2025 من قداس عيد الغطاس - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعيد الختان، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويحتفل بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

ويحل عيد الغطاس المجيد يوم الأحد الموافق 19 يناير، ويكون البرمون يومى الجمعة والسبت 17 و18 يناير 2025. ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت 18 يناير قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

وتُعني كلمة برامون "الاستعداد" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيد الغطاس، وهي كلمة يونانية، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.







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عيد الميلاد

عيد الغطاس

موعد عيد الغطاس

موعد برمون عيد الغطاس

برمون عيد الغطاس

البابا تواضروس

الكنيسة الأرثوذكسية

عيد الميلاد المجيد

عيد الختان



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