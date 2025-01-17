أول أيام برمون عيد الغطاس المجيد لعام 2025 اليوم

كتبت – بتول عصام

بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعيد الختان، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويحتفل بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

ويبدأ اليوم أول أيام برمون عيد الغطاس ويكون البرمون لعام 2025 يومي الجمعة والسبت 17 و18 يناير، ويحل عيد الغطاس يوم الأحد الموافق 19 يناير، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت 18 يناير قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

وتُعني كلمة برامون "الاستعداد" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيد الغطاس، وهي كلمة يونانية، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.