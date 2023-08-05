علاجات منزلية فعالة لتخفيف أدوار البرد فى الصيف

إيناس البنا

أسباب البرد أثناء الصيف هناك عدة أسباب وراء انتشار نزلات البرد خلال الصيف، فقد أدى التغيير في أنماط الطقس خلال هذا الوقت إلى خلق أرض خصبة لمختلف الفيروسات والبكتيريا، بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات الرطوبة العالية تجعل من السهل على هذه الكائنات الحية الدقيقة البقاء على قيد الحياة والازدهار.

برد الصيف أحد الأمراض المزعجة فى الحرارة الشديدة ، فيمكن أن يجعلك مزيج الطقس الرطب ودرجات الحرارة المتقلبة وضعف الجهاز المناعي أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية، بينما يُنصح دائمًا بالسعي للحصول على رعاية طبية للأعراض الشديدة، يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية الفعالة في تخفيف الانزعاج من نزلات البرد.هناك عدة أسباب وراء انتشار نزلات البرد خلال الصيف، فقد أدى التغيير في أنماط الطقس خلال هذا الوقت إلى خلق أرض خصبة لمختلف الفيروسات والبكتيريا، بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات الرطوبة العالية تجعل من السهل على هذه الكائنات الحية الدقيقة البقاء على قيد الحياة والازدهار.

تؤثر الرطوبة أيضًا على جهاز المناعة لدينا، ما يجعله أقل كفاءة في مكافحة العدوى. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي التقلبات المتكررة في درجات الحرارة إلى إضعاف دفاعات الجسم ، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالزكام. العلاجات المنزلية لعلاج نزلات البرد: من الأهمية بمكان فهم هذه الأسباب لإعداد أنفسنا بشكل أفضل واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فصل الصيف إليك وفقا لموقع " healthsite"، العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لعلاج نزلات البرد أثناء موسم الرياح الموسمية.

شاي الزنجبيل والعسل

وفقًا للمجلة الدولية للعلوم الجزيئية، يُعتقد أن الزنجبيل يمتلك خواصًا مضادة للميكروبات يمكنها محاربة العدوى المختلفة، البكتيرية والفيروسية، بما في ذلك تلك المسؤولة عن التسبب في التهاب الحلق . من ناحية أخرى، فإن العسل يهدئ الحلق ويخفف من السعال والاحتقان.



يمكنك تحضير كوب دافئ من شاي الزنجبيل عن طريق غلي شرائح قليلة من الزنجبيل في الماء، أضف ملعقة صغيرة من العسل واشرب هذا الخليط طوال اليوم. استنشاق البخار يمكن أن يساعد استنشاق البخار في إزالة احتقان الأنف وتوفير الراحة من انسداد الأنف، يمكنك الاستفادة من هذا العلاج المنزلي، قم بغلي الماء في وعاء كبير وإضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو المنثول إليه، قم بتغطية رأسك بمنشفة واتكئ على الوعاء، واستنشق البخار لمدة 10 دقائق. يمكن تكرار هذه العملية عدة مرات في اليوم لتخفيف الازدحام.