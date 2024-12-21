بداية الشتا.. طرق بسيطة لتعزيز مناعتك والوقاية من العدوى

كتبت مروة إلياس

مع بدء فصل الشتاء رسميا،لابد وأن تسعى إلى تعزيز مناعتك لتستعد للتغيرات الجوية التي تحدث في هذا الفصل، والتي قد تزيد من فرص إصابتك بالعدوى بنزلات البرد والانفلونزا، وتكرار أدوار المرض.

وفقا لتقارير نشرت في موقعيbastyr university و hospitals فإن تعزيز المناعة خلال فصل الشتاء أمر في غاية الأهمية يتطلب تطبيق مجموعة من النصائح والممارسات اليومية التي تحسن من دفاعات الجسم ضد المرض والعدوى، وتحسن من قدرته على الاستشفاء السريع من أدوار المرض وأدوار البرد والأنفلونزا المتكررة.

نصائح لتعزيز مناعتك فى الشتاء



ـ حافظ على ترطيب جسمك على الدوام هذه الحيلة تعزز من صحة جسمك ودفاعه ضد المرض فالترطيب المناسب يعمل على تدعيم الخلايا المناعية وتحسين الصحة العامة، ولا يوجد ما هو أفضل من الماء لترطيب الجسم بشكل كافي لتعديل وتحسين وظائفه وقدراته وعمل أعضائه ومهامه.

ـ النوم والراحة الجيدة، النوم الجيد ضروري لتعزيز مناعة الجسم وتقوية جهاز المناعة لابد لك في الشتاء من النوم مدة تتراوح ما بين السبع والثمان ساعات كل ليلة لضمان حصول جسمك على الراحة الكافية، وإنتاج خلايا مناعية جديدة وتجديد خلايا أولا بأول ومقاومة المرض.

ـ حاول التخلص من عوامل التوتر والضغوط النفسية تلك التي تؤثر بشكل واضح على الحالة المناعية للجسم، وتدمر جهاز المناعة بشكل واضح وتقلل من نشاط الخلايا المناعيه وتجعلك عرضة لكل الأمراض النفسية والجسدية.

ـ النشاط البدني الهام واليومي وعدم الكسل خلال ليالي الشتاء الباردة أمر في غاية الأهمية لتحسين مناعة الجسم ودفاعته ضد المرض، فتخصيص توقيت ولو بسيط لممارسة التمارين الرياضية اليومية خلال فصل الشتاء أمر في غاية الأهمية.

ـ التعرض لأشعة الشمس الدافئه التي تعزز لديك فيتامين د ونسبه كذلك تحسين الصحة العامة ودفاعات الجسم ضد المرض وتحسين الخلايا المناعية ونشاطها وعملها.

ـ النظافة المستمرة أمر في غاية الأهمية لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات والبكتيريا والعدوى بشكل عام فغسيل اليدين والاهتمام بمعقمات اليدين والاهتمام بالإجراءات الاحترازية هام وضروري للحفاظ على مستويات المناعة لمقاومة المرض.

ـ مارس رياضات التنفس والتامل واليقظة الذهنية تلك الرياضات التي تحسن من نسب ومستويات التوتر لديك فضلا عن تعزيزها للصحة العامة.

ـ النظام الغذائي هو كلمة السر في تحسين مناعتك وتعزيز خلاياها وتقليل فرص الإصابة بالمرض بشكل متكرر، احرص على الخضراوات والفاكهة الصحية وكل ما هو طبيعي والبعد عن كل ما هو مصنع او مهدرج او مقلي أو مطهى بطريقة غير صحية.