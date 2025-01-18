اليوم السابع
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الناطق باسم "فتح": لابد أن تمارس السلطة الفلسطينية واجباتها تجاه قطاع غزة

السبت، 18 يناير 2025 12:46 م
الناطق باسم "فتح": لابد أن تمارس السلطة الفلسطينية واجباتها تجاه قطاع غزة العدوان على قطاع غزة
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم حركة "فتح" ماهر نمورة، أنه لابد أن تمارس السلطة الفلسطينية عملها وواجباتها تجاه الشعب خاصة في قطاع غزة وتقديم الخدمات على جميع الأصعدة، والتوافق مع كل الجهات للبدء في العمل على الأرض وتجاوز الخلافات والانقسامات.

وقال متحدث "فتح" في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم /السبت/، "إن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة والضفة الغربية تستعد لاستقبال الأسرى المحررين، الذين يعانون من أوضاع صحية غاية في الصعوبة وبحاجة إلى رعاية طبية أولية عقب الاطلاع على أوضاعهم، خاصة في ظل حرمانهم من العلاج والغذاء".

وشدد على ضرورة إدخال الشاحنات التي يتجاوز عددها الآلاف، والمحملة بالمواد الغذائية والطبية، وذلك فور تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مثمنا الدورين المصري والقطري والأطراف التي ساهمت في الوصول للاتفاق لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ 15 شهرا.

 







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حركة فتح

المتحدث باسم حركة فتح

الوضع فى قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلى

السلطة الفلسطينية



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