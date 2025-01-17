مشروبات تعزز مستويات الطاقة وتخلصك من الكسل

كتبت مروة هريدى

يعتبر الترطيب هو حجر الزاوية لتعزيز الدورة الدموية، مما يسهل نقل العناصر الغذائية والتخلص من السموم من الجسم من خلال المسارات الطبيعية، فهو يُعزز الهضم والامتصاص ووظيفة الخلايا، وتعزز دقات القلب على دفع هذه العملية، حيث تنقل إلى كل خلية صغيرة في جسمك، بالإضافة إلى التغذية، تولد الدورة الدموية شحنات كهربائية دقيقة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي، مما يحافظ على حركة الجسم، ويعد ترطيب جسمك أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على اليقظة ومستويات الطاقة في الجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. مشروبات تعزز مستويات الطاقة لديك وتخلصك من الكسل:



ماء الديتوكس

ابدأ بشرب كوب من الماء، واجعله أكثر انتعاشًا عن طريق إضافة القليل من عصير الليمون أو الخيار، حيث تضيف هذه المستخلصات تأثيرًا خفيفًا لإزالة السموم من الجسم مما يمنح جسمك دفعة من الترطيب ويساعد في الهضم.

ماء جوز الهند

وفقًا لخبراء الصحة، فإن تناول ماء جوز الهند يُعزز مستويات الطاقة وهذا يعوض المعادن الحيوية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تُفقد مع العرق واللعب النشط، مع نتائج تتمثل في استعادة الطاقة بسرعة إلى العضلات.

ماء الليمون الطازج

اشرب ماء الليمون الطازج مع إضافة الأعشاب والملح لتعويض الأملاح المفقودة، خاصة بعد أداء النشاط البدني.

مشروبات مرطبة صحية

احرص على ترطيب جسمك بتناول وجبة خفيفة سريعة ومغذية لتعزيز طاقتك، واختر عصير الجوز أو كوبًا من عصير الفاكهة أو الزبادي اليوناني، حيث توفر هذه العناصر توازنًا جيدًا بين الدهون الصحية والبروتين والكربوهيدرات لإطلاق الطاقة بشكل مستدام.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر مصدرًا ممتازًا للحصول على الطاقة السريعة، فهو يحتوي على مادة الكافيين التي تبقيك متيقظًا وحمض الثيامين الذي يساعدك على الهدوء، وبالتالي، فإنه يمكن أن يمنحك قدرًا كبيرًا من الطاقة دون توتر، كما تفعل القهوة عادةً.

ماء الليمون مع بذور الشيا

عند نقع بذور الشيا تمتص الماء وتكون ملمسًا يشبه الهلام المرطب، يمكن إضافتها إلى العصائر أو ببساطة أضفها إلى ماء الليمون لتعزيز مستويات الترطيب والطاقة.

مشروبات الأعشاب

يعتبر شاي الأعشاب مثل النعناع أو البابونج من المشروبات المرطبة والمهدئة والغنية بمضادات الأكسدة.

اللبن الرائب

هو مشروب تبريد تقليدي يعمل على تجديد مستويات الإلكتروليتات في جسمك ويمنحك الطاقة اللازمة.

عصير الصبار

يحتوي عصير الصبار على نسبة عالية من الترطيب والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهو يهدئ من تهيج البشرة والجلد.

الشوربة والمرق

تعمل شوربة الخضار الخفيفة أو المرق على ترطيب الجسم بفضل ما تحتويه من معادن وفيتامينات أساسية.

الماء المنقوع

أضف إلى الماء شرائح الخيار أو الليمون أو النعناع لجعله لذيذًا ومغريًا لتناوله.