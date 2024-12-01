مش بس للأنفلونزا والبرد.. شوربة الخضار فوائد لا تنتهى للجسم

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كانت شوربة الخضار هى الحساء المفضل أثناء نزلات البرد والأنفلونزا وأثناء المرض، خاصة المشكلات المعوية؛ لأنها خفيفة ولطيفة على الأمعاء وتحسن من الهضم وتعزز من حركية المعدة، ولكن هل لشوربه الخضار فوائد أخرى؟

وذكر تقرير نُشر في موقع ساينس نيوز العلمي، أن شوربة الخضار وجبة صحية متكاملة تحتوي على الأقل على نوعين من الخضار هذه الخضراوات التي لا تحتوي على الدهون أو الدواجن أو اللحوم يجعل هذه الشوربة من أفضل أنواع الشوربات للمعدة وللجسم.

شوربة الخضار غالبا ما تحتوي على البصل والثوم وبعض التوابل والبطاطس والجزر وغيرهم، من أبرز فوائدها:

معززة لمواجهة الخلايا التالفة وتقاوم الجذور الحرة وتعمل على إمداد الجسم بمضادات الأكسدة الصحية القوية

تحسن من عملية الهضم بشكل واضح

تقاوم الإجهاد التأكسدي الحاد الذي يصيب الكثيرين في خلاياهم وفي أجسامهم

تعزز من الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم وبالتالي تعزز من عمل الأمعاء وعمل الإخراج أيضا فلا حاجة للملينات في هذه الحالة

تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمغذيات التي تعمل على تحسين مناعة الجسم ومقاومته للمرض وسرعة استشفائه من أدوار البرد والأنفلونزا وحميته من العدوى

تعزز من التمثيل الغذائي بشكل عام وتحسس من عمليه الآيض

تجعل الجسم أقوى وأكثر دفئا خاصة في ليالي الشتاء الباردة