كل ما تريد معرفته عن دوالي الخصية وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

دوالي الخصيةهي حالة تميل فيها الأوردة داخل كيس الصفن إلى التضخم، وهو ما يشبه إلى حد كبير دوالي الأوردة التي تحدث في الساقين، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن دوالي الخصية هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم عند الرجال ، حيث تؤثر على عدد كبير من الرجال، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 عامًا، وفي البداية، قد لا يعاني الشخص من ألم أو انزعاج كبير بسبب دوالي الخصية، لكنها قد تؤثر على الخصوبة مما يؤدي إلى العقم عند الرجال.

كما أن هذه الحالة تسبب تغيرات مختلفة في الجسم مثل اختلال درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لتنظيم الخصيتين المسئولة عن إنتاج الحيوانات المنوية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ إلى مجموعة من المشكلات مثل نمو الحيوانات المنوية بشكل غير طبيعي، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، وحتى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. يمكن أن تؤدي هذه المشكلات مجتمعة إلى تقليل فرصك في الإنجاب.

كيف تؤثر دوالي الخصية على الخصوبة

يمكن أن تؤدي الأوردة المتورمة داخل الخصيتين إلى مشاكل مثل ضعف جودة الحيوانات المنوية وانخفاض عددها، فيمكن أن يؤثر هذا سلبًا على قدرة الرجل علي الإنجاب، فيمكن أن تتسبب دوالي الخصية في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة مما يضر بشدة بإنتاج الحيوانات المنوية، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة العالية إلى إعاقة نمو الحيوانات المنوية مما يؤدي إلى انخفاض حركتها وشكلها يكون غير الطبيعي، وفي بعض الأحيان، قد تسبب أيضًا إجهادًا تأكسديًا، مما قد يؤثر على الحمض النووي للحيوانات المنوية.

كما أن دوالي الخصية يمكن أن تقلل أيضًا من مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم مما قد يؤثر بشكل كبير على الخصوبة، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى اختلال التوازن الهرموني مما قد يجعل من الصعب على الرجال إنتاج حيوانات منوية صحية، وإذا تُركت دوالي الخصية دون علاج، فقد تقلل من فرصك في الإنجاب، فيصبح من الضروري استشارة الطبيب على الفور لطلب العلاج في الوقت المناسب. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين جودة الحيوانات المنوية لديك مع مساعدتك على الحمل بنجاح.

فمن الضروري زيارة استشاري الخصوبة دون أي تأخير حتى تتمكن من إدارة هذه الحالة، سيساعد الفحص البدني وتحليل السائل المنوي في اكتشاف شدة الحالة ومعرفة تأثيرها على بإنتاج الحيوانات المنوية، علاوة على ذلك، سيتم التوصية بالتدخل الجراحي للمريض ليكون قادرًا على تعزيز خصوبته، يجب على الرجال اتخاذ خيارات صحية بعد استشارة الخبير.

