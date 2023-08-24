دوالى الخصية السبب الرئيسى للعقم عند الرجال.. اعرف طرق العلاج والوقاية

كتبت ميرفت رشاد

دوالي الخصية هي حالة صحية شائعة تؤثر على الجهاز التناسلي الذكري، تشير دوالي الخصية إلى تمدد وتضخم غير طبيعي للأوردة، مما يؤدي إلى تجمع الدم وارتفاع درجة حرارة الخصيتين، وتشير التقديرات إلى أن دوالي الخصية تؤثر على حوالي 15٪ من الرجال البالغين وهي السبب الرئيسي للعقم عند الذكور، وإليك الأسباب وطرق العلاج والوقاية ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

أسباب دوالي الخصية:



السبب في المقام الأول هو خلل في الصمامات الموجودة داخل الأوردة التي تنظم تدفق الدم، يؤدي هذا الخلل إلى تجمع الدم ويؤدي إلى تمدد الأوردة، بعض العوامل التي قد تساهم في تطور دوالي الخصية تشمل الوراثة، والاختلالات الهرمونية، والتشوهات التشريحية.

تأثير دوالي الخصية على العقم عند الرجال:



لقد ارتبطت دوالي الخصية بالعقم عند الذكور لأنها يمكن أن تعطل الأداء الطبيعي للخصيتين، زيادة تدفق الدم وارتفاع درجة الحرارة الناجمة عن دوالي الخصية يمكن أن يضعف إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها ، يمكن أن تؤدي دوالي الخصية أيضًا إلى الإجهاد التأكسدي والاختلالات الهرمونية، مما يؤثر بشكل أكبر على الخصوبة.





خيارات العلاج لدوالي الخصية:



الإصلاح الجراحي:

في هذا الإجراء، يقوم الجراح بربط أو إغلاق الأوردة المصابة، وإعادة توجيه تدفق الدم إلى الأوردة الأكثر صحة.

الانصمام:

إجراء طفيف التوغل حيث يتم إدخال قسطرة في الأوردة المصابة واستخدام لفائف معدنية خاصة أو محلول لمنع تدفق الدم.

تقنيات الإنجاب المساعدة:

في الحالات التي لا يؤدي فيها علاج دوالي الخصية إلى استعادة الخصوبة، يمكن النظر في تقنيات الإنجاب المساعدة مثل الإخصاب في المختبر (IVF) أو حقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم (ICSI) .

نصائح للوقاية من دوالي الخصية:



ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

ممارسة النشاط البدني بانتظام، وخاصة التمارين التي تعزز الدورة الدموية الصحية، يمكن أن تكون مفيدة، يمكن أن تساعد الأنشطة مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات في تحسين تدفق الدم وتقليل احتمالية الإصابة بدوالي الخصية.

الوضعية الصحيحة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة:

يمكن أن يساعد الحفاظ على وضعية جيدة وتجنب فترات طويلة من الجلوس أو الوقوف في منع تجمع الدم في كيس الصفن، يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة وتمارين التمدد وتغيير الأوضاع بشكل متكرر في الحفاظ على تدفق دم صحي.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة:

يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط أثناء رفع الأشياء الثقيلة إلى زيادة الضغط على الأوردة الموجودة في كيس الصفن. إن أمكن، قم بالحد من رفع الأثقال لتقليل خطر الإصابة بدوالي الخصية.

الملابس :

ارتداء الملابس الداخلية مريحة، يمكن أن يوفر الدعم المناسب لكيس الصفن ويحسن الدورة الدموية، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الضغط على الأوردة وربما يقلل من خطر الإصابة بدوالي الخصية.

خيارات نمط حياة صحي:

الحفاظ على نمط حياة صحي يمكن أن يساهم في الصحة العامة وربما يقلل من خطر الإصابة بدوالي الخصية، ويشمل ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على وزن صحي، والامتناع عن التدخين.