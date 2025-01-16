بلينكن: أكثر من 700 ألف جندى روسى قتلوا أو أصيبوا فى الحرب على أوكرانيا

أ ش أ

كشف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /الخميس/، أن أكثر من 700 ألف إلى 800 ألف جندى روسى قتلوا، أو جرحوا، فى الحرب على أوكرانيا، مشددا على أن "أية صفقة مقبلة لوقف الحرب يجب أن لا تترك لبوتين إمكانية لمعاودة الهجوم".



وقال بلينكن - فى تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن "إدارة جو بايدن، نجحت بالتعاون مع 50 دولة أخرى فى تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية".



وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قال: إنه "يحضر للقاء مع بوتين لإنهاء النزاع فى أوكرانيا"، معربا عن عدم تأييده إنفاق واشنطن المليارات لدعم كييف فى حربها ضد روسيا.