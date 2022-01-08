3 أعراض لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.. منها ضربات القلب السريعة

كتبت فاطمة خليل

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من الأمراض المنتشرة بشكل كبير، وهناك 3 أحاسيس جسدية لفقر الدم، وفي هذا التقرير نتعرف على العلامات التحذيرية لنقص الحديد في الجسم؟، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

وتشمل الأعراض الجسدية لنقص الحديد التعب ونقص الطاقة وضيق في التنفس وخفقان قلب ملحوظ.

وأضافت هيئة الصحة البريطانية NHS أنه قد يكون هناك المزيد من العلامات التي يجب البحث عنها لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وأحد الأمثلة على ذلك هو الجلد الباهت بينما هناك عرض آخر - أقل شيوعًا - هو طنين الأذن، ويحدث هذا عندما تسمع رنينًا أو أزيزًا أو هسهسة داخل رأسك لا تعكس الأصوات في الخارج في العالم الحقيقي.

قد يؤدى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أيضًا إلى الصداع ومذاق الأطعمة الغريبة والتهاب اللسان والشعور بالحكة، يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الجسم أيضًا إلى تساقط الشعر غير المرغوب فيه، والذي عادة ما يكون أكثر وضوحًا عند غسل الشعر بالفرشاة.

وقد تكون هناك أيضًا رغبة غير عادية في تناول المواد غير الغذائية، مثل الورق أو الثلج - المعروف أيضًا باسم مرض "بيكا".

قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص الغذائي صعوبة في البلع، علاوة على ذلك قد تظهر تقرحات مؤلمة في زوايا الفم وقد تحدث متلازمة تململ الساق، ويمكن أن يؤكد فحص الدم البسيط ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم أم لا.

إذا كنت قلقًا من احتمال إصابتك بنقص الحديد، فمن الأفضل أن يقوم طبيبك بفحصك وذلك لأن نقص الحديد يمكن أن يبدأ في التأثير على جهاز المناعة لديك، ما يتسبب في إصابتك بالمرض بشكل منتظم.

بالإضافة إلى ذلك فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يعرضك أيضًا لخطر متزايد للإصابة بمضاعفات في القلب أو الرئة.

وهناك أشياء يمكنك القيام بها بنفسك للمساعدة في تحسين مستويات الحديد لديك، إذا كان فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ناتجًا عن نظامك الغذائي، توصي NHS بتناول وشرب المزيد مما يلي:

- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الجرجير واللفت المجعد

- الحبوب والخبز المحتوي على حديد إضافي (مدعم)

- الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والزبيب

- البقول (الفول والبازلاء والعدس).

علاوة على ذلك ، قد يكون من المفيد تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، مثل الشاي والقهوة.

بالإضافة إلى ذلك يُنصح بتقليل استهلاك منتجات الألبان.

والكميات الكبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات تجعل من الصعب على جسمك امتصاص الحديد.