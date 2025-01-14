جراحة دقيقة لاستخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لمريضة بمستشفى جامعة أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

تمكن فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، من إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج جسم متليف من الشعب الهوائية لمريضة مع الحفاظ على حالة الرئة باستخدام تقنية دقيقة للغاية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب الجامعي ورئيس قسم جراحة القلب والصدر.

كان مستشفى القلب قد استقبل فتاة تبلغ من العمر 30 عاما من محافظة قنا، وتعاني من كحة مزمنة وضيق بالتنفس استمرت لمدة عام دون وجود أسباب واضحة.

وقام الفريق الطبي بإجراء منظار وأشعة مقطعية تبين من خلالها وجود تكلسات وتليفات مزمنة داخل الشعب الهوائية الخاصة بالرئة اليمنى، الأمر الذي كان يتطلب استئصال جزئي او كلي للرئة، ليقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي غير معتاد في مثل هذا الحالات، حتى يتم تجنب استئصال جزء من رئة المريضة، وتعرضها لمضاعفات، وذلك عن طريق تدخل جراحي دقيق ومعقد، حيث تم استئصال التكلسات والتليف، مع الحفاظ الكامل على الرئة اليمنى واستعادتها لكامل وظيفتها.

وبالمتابعة وإجراء عدد من التحاليل لفحص الجسم الغريب، للتأكد من وجود أورام أم لا، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن ضرس تم استنشاقه وتراكم عليه تكلسات وتليفات لتستقر حالة المريضة بعد ذلك، ويتم خروجها من المستشفى عقب ثلاث أيام من إجراء الجراحة.

تشكل فريق طبي من كل من الدكتورة لمياء شعبان أستاذ أمراض الصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس و استشاري جراحة القلب و الصدر، والدكتور عمرو عبدالعال مدرس جراحة القلب و الصدر، والطبيب محمد عماد مدرس مساعد جراحة القلب، والطبيب أحمد وهبه معيد جراحة القلب و الصدر، والطبيب مارك بدرت طبيب مقيم جراحة القلب و الصدر، والدكتور أحمد مندور استشاري التخدير والرعاية المركزة، ومن هيئة التمريض دينا خيري، و هند عبد المنعم.