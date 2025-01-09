سقطت من علو.. إنقاذ حياة طفلة بالشرقية بإجراء جراحة دقيقة فى المخ

الشرقية - إيمان مهنى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بقيادة الدكتور محمود محمد متولي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة علا عادل استشاري التخدير بالمستشفى، وبالتنسيق مع الدكتور توفيق أبو لبن نائب مدير المستشفى، وإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لها بالمخ، إثر إصابتها بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، نتيجة سقوطها من علو.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الطفلة حضرتك إلى المستشفى، عن طريق سيارة الإسعاف فاقدة للوعي تمامًا، وتظهر عليها آثار الإصابة بكسر بالجمجمة، وبمجرد وصول الحالة تم إجراء الأشعات والفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، والتي أكدت وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف حاد خارج الأم الجافية، وتم على الفور تجهيز غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة دقيقة للطفلة، حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب بتفريغ النزيف تمامًا، وعمل تثبيت تجميلي لعظام الجمجمة بمكانها الطبيعي مرة أخرى للحفاظ على الهيئة الطبيعية والشكل الجمالي للجمجمة بعد الجراحة؛ حرصًا من الفريق الطبي على عدم ترك أي أثر للجراحة لاحقًا، والحالة الآن مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء المخ والأعصاب وأطباء العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

